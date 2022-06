Des contraintes liées aux voyages qui affectent les pourvoiries

Le président de l’Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue, Yves Bouthillette, reconnait que le retrait d’une bonne partie des restrictions a été reçu comme un soulagement par ses membres, mais que la clientèle perdue après deux années d’interruption n’est pas facile à regagner.

« Après deux ans de restrictions comme on avait, ça va être difficile. Oui, il y a une reprise quand même intéressante, mais il y a encore une très grosse partie des non-résidents, Américains ou autres, qui ont un petit peu de problèmes avec les vaccins, avec ArriveCAN, donc on se prive de beaucoup de clientèle et de beaucoup de sous pour une région comme la nôtre, où la clientèle non résidente est très importante », souligne M. Bouthillette.

Celui qui possède notamment la pourvoirie Taggart Bay Lodge, à Laniel, indique que plusieurs clients de l’extérieur du Canada font le choix d’annuler leur séjour lorsqu’ils constatent la teneur des démarches pour entrer au pays.

« On a beaucoup de clientèle non résidente qui revient avec le grand sourire, mais on a un très gros taux de personnes qui ne se présentent pas à la dernière minute. Je crois que la peur, les restrictions, les choses qu’il faut qu’ils remplissent sont tous des facteurs qui viennent mettre des petits bâtons dans les roues des voyageurs. Et probablement que le prix de l’essence n’aide pas non plus. En bon français, on a un petit peu plus de no show », observe-t-il.

Chargement de l’image La pourvoirie Taggart Bay Lodge. Photo : Gracieuseté

Une clientèle difficile à remplacer

Du côté de Duparquet, le copropriétaire de la Pourvoirie Fern, Réjean Béchard, soutient que le mois de juin 2022 sera moins lucratif qu’à l’habitude en raison du plus petit nombre de visiteurs américains venus pour la pêche. Il explique cependant que c’est la période de la chasse à l’ours du printemps qui a été la plus difficile.

« Le côté États-Unis, c’est encore un petit peu compliqué pour traverser les douanes. Ma chasse à l’ours a été complètement gâchée à cause de ça, avec le vaccin obligatoire et les tests pratiquement obligatoires aussi, ça a fait en sorte qu’on a été obligés d’annuler quasiment tous les trips d’ours au mois d’avril pour rebooker le client résident. Ce n’est pas vraiment meilleur que l’année passée pour ça », affirme-t-il.

« Par exemple, un groupe de huit chasseurs qui venaient ici en pourvoirie, il y en avait les trois quarts qui n’étaient pas vaccinés, alors ils cancellaient complètement le ‘’trip’’. C’est pour ça que ç’a été plus dur, c’est surtout le vaccin qui fait mal pour la douane. » — Une citation de Réjean Béchard, copropriétaire de la Pourvoirie Fern

M. Béchard souligne qu’il est difficile de remplacer la clientèle américaine ou ontarienne par une clientèle québécoise.

« La clientèle locale est beaucoup plus dure à approcher parce que la clientèle du Québec n’a pas besoin de passer par une pourvoirie pour chasser l’ours. La plupart du monde de l’Abitibi ou au Québec peut passer par n’importe qui pour aller chasser l’ours en région, ce qui n’est pas le cas pour les non-résidents. Alors, je n’ai pas vraiment rebooké la chasse à l’ours pour cette année, c’est encore une année sur laquelle mettre une croix. C’est un peu désolant de voir que nos frontières ne sont pas vraiment ouvertes », constate-t-il.

Beaucoup d'incertitude

Chargement de l’image Les affaires reprennent tant bien que mal pour plusieurs pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada

De son côté, le président-directeur général de la pourvoirie Lac la Truite, Noël Thibault, affirme qu’il recommence à voir la lumière au bout du tunnel, mais qu’il subsiste encore beaucoup d’incertitude en cette troisième année de pandémie.

Selon M. Thibault, certaines catégories de clients sont davantage touchées par les mesures qui sont encore en place afin de se déplacer au Canada.

« Ce que je comprends, c’est que les règles mises en place pour entrer au Canada pour certaines personnes qui vont facilement à l’ordinateur, ça peut aller plus facilement. Mais pour d’autres clients, plus âgés peut-être, il y a des groupes qui vont tout simplement remettre leur voyage à l’année prochaine. Ce ne sont pas des petits groupes, ce sont des groupes assez importants au niveau des revenus. Donc, les pourvoiries en milieu éloigné, avec une clientèle extérieure, surtout des États-Unis, vivent encore des problèmes assez sérieux pour 2022 », relate celui qui exploite un établissement à près de 40 kilomètres au sud-est de Belleterre.

Permettre l’achat des terrains pour un développement à long terme

Chargement de l’image La pourvoirie du Camp Grassy Narrows, à Moffet Photo : gracieuseté

Selon Yves Bouthillette, le principal enjeu des pourvoiries au Québec concerne la possibilité pour leurs exploitants de se porter acquéreur du terrain sur lequel ils sont installés.

« Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient de sortir un programme de subventions pour aider les pourvoiries à améliorer leurs infrastructures. Par contre, en même temps, on veut que l’on dépense des centaines de milliers de dollars sur des terrains qui ne nous appartiennent pas ou qu’on ne peut pas retransférer en terrains privés, advenant qu’une nouvelle réglementation vienne rendre désuète la pourvoirie, par exemple, qu’on ne pourrait plus pêcher le doré », explique-t-il.

« Ce que l’on demande, c’est vraiment la possibilité pour les entreprises de se développer, donc de leur donner des garanties d’investir quelque part en leur donnant la possibilité d’acheter le fonds de terrain ou de les laisser transformer leur bail de villégiature commerciale en bail de villégiature privée. » — Une citation de Yves Bouthillette, président de l’Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue

Celui qui possède plusieurs pourvoiries affirme se tirer d'affaires financièrement, mais estime que les prochaines années pourraient être plus difficiles pour certaines entreprises de plus petite taille.

« On a perdu beaucoup de sous dans les dernières années, mais c’est plus les gens qui ont une entreprise, les petites familles qui vivent seulement de ça. Eux, je sais qu’ils ont eu beaucoup beaucoup de misère et ils vont avoir beaucoup de misère pendant plusieurs années avant de se rebâtir une clientèle au complet et d’aller chercher les chiffres d’affaires qu’ils faisaient avant la pandémie », indique M. Bouthillette.