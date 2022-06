Polytechnique Montréal dirigée par une femme pour la première fois de son histoire

Maud Cohen a impressionné le comité de consultation et les membres du conseil d’administration par ses expériences variées […] et par son leadership : c'est en ces termes que le président du conseil, Pierre Lassonde, a souligné les qualités de la nouvelle directrice générale.

Maud Cohen, qui entrera en fonction le 10 août 2022 pour un mandat de quatre ans, est une rassembleuse qui possède les atouts pour rallier la communauté de Polytechnique Montréal, a-t-il ajouté.

Je suis honorée de la confiance qui m’est accordée , s'est quant à elle réjouie Mme Cohen, qui a obtenu son diplôme de Polytechnique Montréal en 1996.

Elle n'a pas manqué de faire l'éloge de Polytechnique Montréal. C'est une organisation qui a un impact profond, car elle a le pouvoir de transformer la société par la qualité de la formation qu’elle offre à ses étudiants et par la recherche qu’elle mène en collaboration avec d’autres établissements et avec l’industrie , a-t-elle enchaîné.

« Le génie, ancien, actuel et futur, revêt une importance cruciale alors que nos sociétés doivent entreprendre de façon urgente la transition socio-écologique qui s’impose. » — Une citation de Maud Cohen, nouvelle directrice générale de Polytechnique Montréal

Un parcours étincelant

Ingénieure en génie industriel, Maud Cohen est aussi titulaire d’un MBA de HEC Montréal obtenu en 2004 et administratrice de société certifiée de l'Institut des administrateurs de sociétés et de l'Université Laval depuis 2012.

Son passage chez Systèmes Invensys Canada inc. comme directrice, puis au sein du Groupe CGI inc., lui a permis de piloter des projets d’envergure en Europe et aux États-Unis, souligne le communiqué de Polytechnique Montréal.

Maud Cohen, qui devient la 16e personne à diriger Polytechnique Montréal, affiche un parcours étincelant dans les domaines de l’éthique et de la saine gestion d’organisations ayant un fort rôle sociétal , souligne le conseil d'administration.

Parallèlement à ses fonctions, la nouvelle directrice générale s’implique depuis plusieurs années au sein de divers conseils d’administration, notamment celui de Loto-Québec.

De 2014 au mois de mars dernier, elle a été présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Auparavant, elle a assuré la présidence de l’Ordre des ingénieurs du Québec de 2009 à 2012 ainsi que celle du bureau national de la Coalition avenir Québec de 2013 à 2014.