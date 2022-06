Approvisionnement difficile pour un médicament utilisé dans le traitement du TDAH 

Le Biphentin, un médicament utilisé pour traiter le trouble du déficit de l'attention, se fait de plus en plus rare sur les tablettes des pharmacies. Son approvisionnement est présentement difficile.

Obtenir une prescription de Biphentin pourrait être plus compliqué au cours des prochaines semaines. L’entreprise qui produit ce médicament essentiel pour de nombreuses personnes n’est pas en mesure de répondre à la demande.

Les personnes qui ne sont pas atteintes, qui n’en ont pas dans leur entourage, ont peut-être une vision du trouble de déficit d’attention comme une maladie d’enfants qui courent partout. Ce n’est vraiment pas le cas. Ce sont des médicaments essentiels pour fonctionner pour quand même beaucoup de monde , soutient le pharmacien Christophe Augé.

Comme de nombreux pharmaciens, il connaît des difficultés d’approvisionnement.

« Je vous conseillerais déjà de ne pas courir toutes les pharmacies pour en trouver, parce que nous sommes tous dans la même situation. » — Une citation de Christophe Augé , pharmacien

Chargement de l’image Christophe Augé est pharmacien à Ascot Corner. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

C’est à travers la province, il manque de Biphentin. [...] On nous dit que c’est des délais d’approvisionnement et de cheminement de matières premières , confirme le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires Benoit Morin.

Des remplacements pas toujours optimaux

Il existe heureusement d’autres médicaments, comme le Concerta, pour remplacer le Biphentin. Votre pharmacien peut vous suggérer d’autres molécules pour lesquelles il peut effectuer une substitution, si jamais le Biphentin n’est pas disponible , indique Benoit Morin.

Un effet domino est cependant appréhendé. Plus on va s’approvisionner en Concerta pour supplémenter le manque de Biphentin, plus on risque de créer une pénurie "artificielle" de ce médicament-là , remarque Christophe Augé.

Pour certaines personnes, troquer le Biphentin pour un autre médicament n’est par ailleurs pas nécessairement une option. C’est le cas du fils de Suzi Costa, qui souffre d’une déficience intellectuelle.

C’est déstabilisant un peu de se retrouver face à ça [...] Les possibles médicaments qui pourraient remplacer en attendant, mon fils avait déjà fait des essais, et ce n’était pas concluant. On avait eu beaucoup d’effets secondaires négatifs. Je voyais les portes se fermer un peu. Avec sa déficience intellectuelle, il n’est pas capable de nommer comment il se sent, versus un enfant neurotypique qui va prendre du Biphentin pour sa concentration à l’école , soutient-elle.

Le pharmacien Christian Augé indique que dans les cas plus délicats, les membres de sa profession consulteront d’autres professionnels pour trouver des solutions appropriées.

Malgré une récente pénurie de lait maternisé, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires souligne que les pénuries ne devraient pas continuer à se multiplier et qu’il n’y a pas lieu à s’inquiéter.

Ce qui frappe, c’est que ça fait deux ou trois reprises que ça touche les enfants [...] On a vécu des périodes plus difficiles que ça durant la pandémie par exemple, mais même un peu avant , souligne Benoit Morin.

L'approvisionnement en Biphentin devrait revenir à la normale d’ici la fin du mois de juillet.

Avec les informations de Thomas Deshaies