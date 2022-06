Le festival Taste of the Danforth annulé

Le festival Taste of the Danforth a été annulé par ses organisateurs. Ils affirment que des « changements dans la rue » les empêchent d’organiser le festival en 2022.

La zone de commerce de Greektown, qui organise le festival chaque année, n’explique pas à quels changements ils font référence. Des pistes cyclables ont été ajoutées au cours des deux dernières années sur une partie de l'avenue Danforth, ce qui inclut le tronçon de la rue où le festival a généralement lieu.

Ces pistes cyclables ont été créées sur l'avenue Danforth, de l'avenue Broadview au chemin Dawes, en tant que projet pilote à l'été 2020, et en décembre 2021, la Ville a décidé de les rendre permanentes.

Dans un communiqué publié sur Twitter mercredi, la zone de commerce Greektown a déclaré qu'elle prévoyait d'organiser le festival en 2023. Son conseil d'administration a décidé que le report de l'événement d'un an était le meilleur moyen d'assurer son succès à long terme, peut-on lire dans le communiqué.

Le court délai disponible pour adapter l'événement aux changements dans la rue signifiait que Taste of the Danforth en 2022 courait un trop grand risque de ne pas connaître le même succès que par le passé , peut-on y lire.