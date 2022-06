Glissement de terrain à La Baie : une situation toujours « très critique », dit le MTQ

Le glissement de terrain survenu le 13 juin à La Baie est un « événement exceptionnel » qui a été causé par les fortes pluies reçues à la fin mai et au début du mois de juin, soutient Denis Demers, ingénieur au ministère des Transports (MTQ). Des tranches de terrain allant jusqu’à 15 mètres pourraient se détacher, prévient-il, en qualifiant la situation de « très critique ».

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, le directeur du Service des incendies de Saguenay, Carol Girard, et Denis Demers rencontrent les médias mercredi en fin d’après-midi à l’Auberge des 21, à La Baie.

Ils sortaient d’une rencontre avec les personnes évacuées, en après-midi, au Vieux Théâtre de La Baie, tenue à la suite du passage du premier ministre François Legault en matinée à La Baie.

Plus de 190 personnes sont évacuées depuis la fin de semaine, dans le secteur où une résidence a été emportée, et qui compte plus de 70 résidences.

La rencontre visait à faire le point sur la situation et répondre aux inquiétudes des résidents touchés.

Denis Demers, qui est un ingénieur spécialiste en mouvement de terrain, a débuté en expliquant les interventions et décisions prises depuis l’apparition d’une fissure à la fin du mois d’avril et qui a mené à l’évacuation des premières résidences dans le secteur.

Il a insisté sur la rareté des événements qui se sont produits à La Baie le 13 juin.

« D’avoir un glissement aussi imposant que ça, à La Baie, dans une pente, un talus, qui n’a pas de cours d’eau à la base, c’est quand même surprenant. Donc un glissement de cette ampleur-là, dans ces conditions-là, ça reste un événement exceptionnel. Donc, c’est très gros ce glissement-là, par rapport aux conditions qu’on a. C’est très rare. » — Une citation de Denis Demers, ingénieur au ministère des Transports

Chargement de l’image Une photo de la fissure qui a mené aux premières évacuations a été présentée lors du breffage. Elle montre l'arrière d'une résidence située sur la rue du Parc. Cette photo a été prise le 5 mai, soit après les évacuations préventives du 26 avril. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Causé par la pluie

Les conditions météorologiques extrêmement défavorables ont causé le glissement de terrain avec les fortes pluies reçues à la fin du mois de mai, et en particulier au début du mois de juin.

« La cause de ce glissement-là, qui s’était amorcé un peu au mois d’avril, la pente tenait le coup, mais là avec les très fortes quantités de pluie qu’il y a eu à la fin mai, et particulièrement au début juin, qui est presque le double, c’est presque un record, c’est ça qui est la cause exacte du déclenchement du glissement, le 13 juin », a expliqué M. Demers.

L’ingénieur a indiqué que la situation était actuellement très critique , affirmant avec certitude que de nouveaux détachements de terrain se produiraient.

Dimanche, le directeur du Service de sécurité incendie de Saguenay, Carol Girard, avait affirmé que la situation n’était pas nécessairement reliée aux fortes pluies reçues.

Des détachements de sol attendus

Ce n’est pas une question de savoir si ça va se produire, c’est oui, ça va se produire, des tranches de terrain supplémentaires qui vont partir, c’est juste qu’on ne sait pas quand , a-t-il affirmé, en reprenant les propos des autorités publiques dans les derniers jours, dont la mairesse Julie Dufour lundi.

Chargement de l’image La piscine et le garage, visibles sur la photo du 5 mai présentée lors du breffage, se retrouvent au milieu de la pente, après le glissement de terrain. Photo : Radio-Canada

Des tranches de terrain de 5, 10 ou encore 15 mètres de largeur devraient se détacher. Certaines petites portions de terrain se sont déjà d’ailleurs détachées depuis le 13 juin dernier.

Il y a des tranches qui pourraient glisser à tout moment. Et il y a une immense portion de sol ici qui pourrait glisser à tout moment. Donc, la situation est encore plus critique qu’elle ne l’était au mois d’avril , en montrant le haut du terrain où s’est produit le glissement.

Les fortes pluies ont affecté l’argile du sol du secteur, qui est maintenant considéré comme de l’argile sensible. La situation ne devrait toutefois pas entraîner un grand glissement de terrain de type coulée argileuse , a-t-il précisé, en indiquant que ce type de glissement de terrain est très rare .

On ne peut pas vivre avec ce risque-là

Les autorités n’ont toutefois voulu prendre aucune chance face à la présence d’argile sensible, a-t-il expliqué, lorsque son équipe et lui ont reçu les derniers résultats de la firme Englobe, vendredi et samedi derniers.

Même si la probabilité est très faible, là on a dit, on ne peut pas prendre cette chance-là , a souligné l’ingénieur.

Les ingénieurs ont analysé la situation samedi après-midi et ont rencontré les autorités municipales à 17 h.

« C’est là qu’on leur a annoncé la mauvaise nouvelle en disant, la probabilité est très faible, mais on ne peut pas vivre avec ce risque-là. Donc, on a dit: ‘’Vous évacuez encore plus de monde’’. Puis c’est là qu’on a rajouté 53 maisons de plus. » — Une citation de Denis Demers, ingénieur au ministère des Transports

L’ingénieur n'a toutefois pas voulu comparer la situation à celle de Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Vianney, c’est un cas très très spécial. Ce n’est pas le bon exemple à donner , a-t-il affirmé, en répétant que la probabilité d’une coulée argileuse importante comme celle qui a emporté le village en 1971 est une probabilité extrêmement faible .

Guichet unique : une centaine de donateurs

Jusqu’à maintenant, 59 donateurs se sont manifestés via le guichet unique mis sur pied par Saguenay mardi pour des dons de meubles et d’électroménagers et 34 personnes ont indiqué avoir des logements disponibles, a précisé la mairesse Julie Dufour, avant le début de la rencontre.

Saguenay espère avoir relogé toutes les familles évacuées d’ici la fin de la semaine.

Avec les informations de Gabrielle Morissette