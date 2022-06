Des promoteurs immobiliers misent sur Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

Leur projet, Domaine Air et Mer, contribuera grandement à la croissance de la ville selon les promoteurs Dean Martin, Alain Lepage et Steve Aubut.

Les trois promoteurs de la région ont fait l’acquisition des terrains des Entreprises Ratelle, qui avait investi à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine au moment où l'entreprise Orbite estimait être en mesure d'exploiter un gisement d'alumine situé dans le secteur.

Située à l'extrême est de la Haute-Gaspésie et à proximité de Murdochville, la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine est moins connue, mais ça pourrait changer rapidement avec l’arrivée de la Sépaq dans le secteur, selon un des promoteurs Dean Martin.

C’est vraiment un bel emplacement qui pourrait attirer beaucoup de monde, surtout qu’on sait que ce n’est pas très développé. On pense pouvoir le faire. Alors on savait que le potentiel était là, mais quand on a su la semaine suivante que la Sépaq arriverait, on a décidé d’embarquer , raconte Dean Martin.

D'ailleurs, le ministre responsable des Parcs, M. Pierre Dufour, est de passage, jeudi, à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, pour donner les détails de la mise en valeur du territoire de la Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine.

Le maire de la municipalité, Joël Côté, se félicite de constater qu'il y aura, dans son village, de l'espace pour accueillir de nouveaux arrivants. C'est vraiment une occasion pour les gens de pouvoir s'installer chez nous. Je me souviens, j'ai eu besoin de deux ans avant d'avoir cette opportunité , raconte M. Côté.

Le maire de la municipalité, Joël Côté, se félicite de constater qu'il y aura, dans son village, de l'espace pour accueillir de nouveaux arrivants (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

« Que ce soit des Gaspésiens ou des Montréalais, on voit que notre région se transforme présentement. Tout cet engouement vers notre région, ça n'a que du positif. » — Une citation de Joël Côté, maire de Sainte-Madeleine-de-Rivière-Madeleine

Un objectif presque atteint

Pour leur première année, les promoteurs se sont donné un objectif clair soit de vendre 20 terrains et confirmer la construction de cinq chalets.

Ce objectif sera bientôt atteint puisqu’en juin, soit six mois après l’achat du lot de terrains, ils ont déjà vendu plus de dix terrains et annoncé la construction imminente des cinq chalets.

Les promoteurs ont réussi à contourner les obstacles dus à l'augmentation des coûts dans le secteur de la construction. Présentement, pour une famille qui voudrait quatre chambres et un sous-sol, on serait capable de construire en bas de 250 000 $. Pour un terrain, une maison avec trois ou quatre chambres, tout inclus, avec ce prix, je pense que c’est imbattable.

Dans le cas des chalets locatifs, le coût de construction s'élèverait à entre 175 000 $ et 200 000 $.

Le développement résidentiel de 74 terrains comprend les services d’aqueduc et d'électricité. Il s’étale sur une distance de 1,5 km, à proximité de la route 132.

Le Domaine Air et Mer sera construit sous la forme d’un quartier complet et non sur une longue rue comme on est habitués à le voir en Gaspésie , explique M. Martin.

Dean Martin explique que 14 terrains situés au centre du quartier serviront à construire des chalets locatifs.

Les promoteurs utiliseront le bois récupéré sur les terrains pour construire les chalets. D’après Dean Martin, ça leur permettrait d'économiser entre 50 000 $ et 60 000 $, en plus d’être une pratique environnementale responsable.

La Sépaq a pris en charge le développement de la Seigneurie de Madeleine (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Les promoteurs souhaitent d'ailleurs que les acheteurs démontrent leur intention de construire leur maison en utilisant des technologies respectueuses de l'environnement. On veut se faire émerveiller avec les idées que les gens ont aujourd’hui. Par exemple d’avoir du Net Zéro et d’isoler davantage. Tout ça pour qu’on pense à la nature. , explique Dean Martin.

Selon M. Martin, les acheteurs seront au rendez-vous. Avec le télétravail, ça donne beaucoup de possibilités aux gens qui sont à Montréal, qui sont tannés du trafic, tannés de passer trop d’heures sur la route et qui sont prêts à changer de vie. On est prêts à accueillir les petites familles et aussi les retraités qui souhaitent revenir en Gaspésie.

Une quinzaine des 74 terrains sont près de la piste d'atterrissage privée de la municipalité. Ça ne se voit pas ailleurs. Une personne peut atterrir avec son avion et aller directement à sa maison, c’est assez génial comme concept. Donc on a le côté locatif, le côté vert et ça c’est le côté, disons plus huppé.

C’est d’ailleurs de là et de la mer à proximité que vient le nom du domaine.