Polyfonik 2022 : Découvrez Isabelle Nayet

« Je suis quelqu’un de plus calme, qui ne parle pas trop. Quand j’écoute de la musique qui est très forte, pour moi, c’est un peu un sentiment de liberté », partage Isabelle Nayet, participante à Polyfonik 2022.

C’est par la musique classique qu’Isabelle Nayet s’est découvert une passion particulière pour le chant. Ayant chanté dans plusieurs chorales francophones et anglophones de la capitale albertaine, elle a aussi participé au Galala à de nombreuses reprises.

Regardez le portrait vidéo d'Isabelle Nayet :

Isabelle Nayet aime jouer de la guitare dans ses temps libre. Photo : Radio-Canada / India Lafond

En vieillissant, ce sont plutôt les styles musicaux rock et alternatif qui ont continué de nourrir sa passion. La jeune chanteuse confie qu’elle souhaite continuer d’explorer ses possibilités dans le grand monde de la musique.

Je trouve que je suis pas mal jeune comme artiste alors je découvre encore c’est quoi mon style et c’est quoi mon son , ajoute-t-elle.

Avec sa participation à Polyfonik, Isabelle Nayet souhaite prendre de l’expérience et engager davantage avec l'audience. J’espère juste apprendre de nouvelles choses, gagner de l’expérience et que les gens me découvrent un peu , révèle-t-elle, assise dans le confort de son jardin.

Le spectacle est prévu le 29 juin. Il devait originalement avoir lieu au théâtre de La Cité francophone, mais a été déplacé au théâtre du Campus Saint-Jean.