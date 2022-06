De l’eau potable à Shawinigan dans deux semaines

Les 30 000 résidents de Shawinigan privés d’eau potable depuis presque sept mois n’auront plus à faire bouillir leur eau dans deux semaines. La Station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche a été remise en marche et rebranchée sur le réseau d’aqueduc.

Un nouvel arrêt n’est toutefois pas exclu puisqu’aucune solution n’a encore été trouvée pour éviter que les membranes ne s'encrassent.

On veut être très transparent auprès de nos citoyens, si on arrive avec des problématiques importantes [...] on devra retourner au poste de chloration, mais pour l'instant si on démarre la station c'est qu'on pense qu'on va y arriver , explique François St-Onge, directeur des communications à la Ville de Shawinigan.

Un traitement préalable élaboré par les experts de Polytechnique Montréal n’a pas donné les résultats souhaités. Une unité pilote de traitement des eaux résiduaires a aussi été mise en place pour éviter les déversements de boues toxiques en attendant la construction de bassins de décantation.

M. St-Onge ajoute qu’il était pressant de redonner de l’eau potable aux citoyens même si ça implique de possiblement endommager de nouvelles membranes qui ont coûté près de 900 000 $.

Les coûts de distribution d’eau potable sont aussi élevés, dit-il.

Avec les informations d'Amélie Desmarais