Louise DesChâtelets dans Huit femmes : meurtre et mystère à Mont-Saint-Hilaire

L’actrice, animatrice et chroniqueuse Louise DesChâtelets interprétera cet été le rôle de Mme Plouffe dans la comédie policière Huit femmes, une pièce à la Agatha Christie créée en 1958 par Robert Thomas et adaptée en version québécoise par Michel Tremblay.

Huit femmes a déjà connu plusieurs vies, notamment dans deux adaptations pour le grand écran, une signée par Victor Merenda, en 1960, et l’autre, par François Ozon, en 2002. Cette fois-ci, c’est le dramaturge québécois Michel Tremblay qui a adapté la pièce, qui se déroule toujours dans les années 1950, mais à Mont-Saint-Hilaire.

La pièce suit l’histoire de huit femmes qui se préparent pour fêter Noël avant de découvrir le cadavre du maître de maison, assassiné d’un coup de couteau dans le dos. S’ensuit une débandade de style whodunnit (qui l’a fait?), alors que chacune des femmes est soupçonnée d’avoir commis le meurtre, pour des motifs différents.

C’est un drame policier qui se jumelle à une comédie. Dans la vie, quand les choses deviennent tellement épouvantables, ça finit par être drôle , explique Louise DesChâtelets.

Louise DesChâtelets, à l’aise dans le contre-emploi

La comédienne de 76 ans, qui interprète Mme Plouffe, est la doyenne de la distribution, qui comprend également Myriam Poirier, Josée Beaulieu, Sonia Vigneault, Pascale Desrochers, Christiane Raymond, Lou-Vincent Desrosiers et Marie-Andrée Lemieux.

Le seul nom de famille, Mme Plouffe, veut tout dire, et Michel Tremblay ne l’a pas choisi impunément. C’est une grosse madame qui a élevé les enfants de la famille, une mère au sens le plus pur du terme, explique Louise DesChâtelets. Elle est truculente. C’est un superbe personnage, qui est à la fois totalement aimable et totalement détestable, de par son vice du jeu.

L’actrice décrit le rôle comme un contre-emploi, un peu comme son personnage de Doudou Désirée dans la série télévisée Rue des Pignons, une pompiste un peu grossière à l’antipode de l’image de la petite madame parfaite qui collait à la peau de Louise DesChâtelets à l’époque.

Elle parlait mal, elle était vulgaire, elle était issue d’un milieu pauvre. Jamais on ne m'aurait vue dans ce genre d’emploi là, mais Mia Riddez [l’autrice de la série] a eu cette audace-là , se rappelle-t-elle.

Une pièce qui a failli ne jamais voir le jour

Le parcours de Huit femmes est parsemé d’embûches depuis les premières répétitions, en raison de la pandémie, mais aussi d’un drame qui s’est déroulé à la fin de l’année 2021.

Ç’a été reporté deux fois, en 2020, puis en 2021. Et le 18 décembre, lors de la dernière répétition, Béatrice Picard a fait un accident cardiaque. Elle a été transportée en ambulance et on l’a gardée à l’hôpital pendant deux semaines , explique Louise DesChâtelets.

Béatrice Picard a finalement dû renoncer à son rôle et a été remplacée à la dernière minute par Josée Beaulieu; un beau casse-tête pour cette dernière, mais aussi pour le metteur en scène Alain Zouvi, qui a dû la former en un temps record.

Après avoir survécu à toutes ces épreuves, la pièce Huit femmes sera présentée au Théâtre de Rougemont, à partir du 7 juillet, puis au Théâtre Le Patriote, à Sainte-Agathe-des-Monts, à partir du 11 août.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Isabelle Craig pour l’émission Pénélope. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.