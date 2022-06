Contraventions modifiées : un ancien greffier de Toronto plaide coupable

Lors d'une audience devant un juge seul à la Cour supérieure de justice, Francesco Rizzello a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude de plus de 5000 $. Il a modifié plus de 100 dossiers alors qu'il travaillait au palais de justice de l'avenue Eglinton Ouest, en 2018.

Selon un exposé conjoint des faits, Rizzello a accepté au moins 7000 $ en paiements en espèces d'un technicien juridique pour changer des condamnations en acquittements ou en rejets, ce qui permettait au technicien juridique de dire à ses clients qu’ils avaient gagné la contestation de leur contravention.

Le tribunal a appris que le technicien juridique n'informait pas son client de la date du procès, ce qui signifie que personne de la défense ne se présentait pour contester la contravention devant un juge de paix. Habituellement, le juge condamne le client in absentia , une issue typique lorsqu'un accusé ne se présente pas à une date d'audience.

Rizzello modifiait alors le dossier pour indiquer que l'accusation a été retirée ou rejetée, ou que l'accusé a été acquitté. Il recevait 50 $ chaque fois qu'il agissait ainsi, selon l'exposé des faits.

Les accusations étaient toutes liées à des infractions au Code de la route, notamment de conduite imprudente, de distraction au volant et d’excès de vitesse. Le stratagème a coûté à la ville de Toronto environ 15 000 $ en amendes et des milliers de dollars en autres dépenses liées à son enquête interne, a entendu le tribunal. L’enquête a débuté en avril 2018.

La Couronne demande deux ans de prison

Rizzello a été renvoyé par la Ville en novembre 2018. La Couronne demande une peine d'emprisonnement de deux ans, tandis que sa défense a demandé une peine de deux ans avec sursis qui serait purgée dans la communauté.

Selon l'exposé des faits, Rizzello a lutté contre une dépendance au jeu et un trouble de toxicomanie. Il a pris un congé en 2016 et 2017 pour suivre un programme de réhabilitation, ce qui l'a laissé avec une dette considérable.

Une audience de détermination de la peine est prévue pour le 7 septembre 2022.

Toutes les personnes dont les condamnations ont été frauduleusement modifiées ont depuis été informées, a-t-on appris auprès du tribunal. De nouvelles dates d'audience ont été ou seront fixées pour les personnes qui choisissent de contester les contraventions.

Le technicien juridique nommé dans l'exposé des faits lu au tribunal mercredi est Benito Zappia. Il possédait un cabinet appelé We Win or It's Free (Nous gagnons ou c'est gratuit) et faisait payer aux clients des honoraires élevés en leur promettant qu'ils seraient tirés d'affaire.

Au total, quatre auxiliaires juridiques, dont Zappia, ont été initialement inculpés en mai 2019 pour leur rôle présumé dans ce système. Les accusations contre tous, sauf Zappia, ont finalement été retirées.

Le procès de Zappia est prévu pour janvier 2023.