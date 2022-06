324 ménages en attente d’aide pour un logement à prix modique en Abitibi-Témiscamingue

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a dévoilé des données permettant de mieux saisir l’ampleur du manque d’habitations, notamment en Abitibi-Témiscamingue.

L’APCHQ estime qu’il manque 90 logements locatifs privés et 300 propriétés à vendre à Rouyn-Noranda, l’une des agglomérations de recensement comprises dans l’étude de l’organisme. Dans l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue, 324 ménages sont en attente d’aide pour un logement à prix modique.

La Rouynorandienne Sabrina Deshaies est l’une des nombreuses personnes qui recherche activement un logement à prix abordable ou social. Avenant le cas où elle ne réussit pas à dénicher un appartement d’ici le 1er juillet, elle craint de se retrouver en situation d’itinérance.

« C’est une grosse crainte, je suis très stressée. Nos chats risquent d’être à la rue aussi. Il faut trouver quelque chose pour moi, mon coloc et mes deux chats. » — Une citation de Sabrina Deshaies

Chargement de l’image Sabrina Deshaies Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La majorité des appartements disponibles et consultés par Sabrina Deshaies ne respectent pas son budget d'environ 800 à 900 $.

J’ai vu un trois et demi à 1100 $. C’est ridicule. Il y a aussi des quatre et demi au même prix avec aucun meuble et Internet de fournis , signale-t-elle.

Une situation problématique

En entrevue à l’émission Des matins en or, mercredi, la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, a reconnu que le manque de logements est problématique dans la région, particulièrement à Rouyn-Noranda.

Une chose est certaine, à Rouyn-Noranda, c’est le plus bas taux d'inoccupation jamais atteint, avec 0,3 %. L’an passé, la pression était déjà importante avec un taux de 1,1 % , précise-t-elle.

Chargement de l’image Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, lors d'une manifestation de l'organisme. (Archives) Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Les personnes disposant de peu de moyens financiers vivent plus difficilement le manque de logements, fait remarquer Véronique Laflamme.

Pour ces personnes, la crise du logement est particulièrement dramatique. Ils n’ont pas d’alternatives et subissent la hausse du prix des logements , indique la porte-parole du FRAPRU.

Véronique Laflamme signale qu’améliorer l’accès à la propriété et au logement va au-delà d’augmenter le nombre de constructions afin de pallier au déficit estimé par l’APCHQ.