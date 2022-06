Un millionième repas servi à la Soupe populaire de Chicoutimi

L’honneur est revenu à un habitué, Carol Potvin.

Je travaillais ici, à la cuisine, et c’était bien le fun. J’aimerais ça y retourner encore , a-t-il raconté.

Carol Potvin est devenu le millionième bénéficiaire de la Soupe populaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Pour ce dîner bien spécial, un traiteur a fait don d’un repas.

Habituellement, c’est moi qui prépare les repas, mais là on a eu un don, alors c’est parfait, on va avoir des gens qui vont être heureux, c’est super , a partagé le chef cuisinier, Stéphane Tremblay.

Quant au dessert, un énorme gâteau aux carottes et aux bananes, il a été préparé par Micheline, une bénévole présente depuis l’année dernière.

J’ai mis 12 heures là dessus, ça m’a pris 12 heures , a-t-elle lancé.

Micheline Dallaire, bénévole, a passé 12 heures à préparer ce gâteau aux bananes et aux carottes. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Une cérémonie a été organisée où une plaque a été dévoilée par le président de la Soupe populaire, Roger Gonthier. Elle honore les membres qui se sont le plus impliqués dans l'organisation depuis 32 ans.

La Soupe populaire de Chicoutimi a ouvert ses portes pour la première fois le 28 mai 1990 et elles le sont demeurées depuis maintenant 11 600 jours consécutifs. Elle est gérée par la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard.

On a toujours deux missions, faire manger et permettre la socialisation. Et ça, ça demeure. On charge toujours le même prix. Un dollar par repas, le même prix qu’il y a 32 ans. Il y a des soupes qui ont un peu bougé, qui sont rendues à 2 $, nous on va faire tout ce qu’on peut pour le maintenir à 1 $, au moins tant que la situation économique ne se sera pas replacée , a mentionné Roger Gonthier.

Roger Gonthier, président de la Soupe populaire de Chicoutimi, dévoile une plaque honorant les membres qui se sont le plus impliqués dans l'organisation depuis 32 ans. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Avec la hausse du coût de la vie, les organisateurs s’attendent à voir augmenter le nombre de personnes ayant besoin de se rendre à la Soupe populaire de Chicoutimi, sur la rue du Havre, dans les prochains mois.

D’après un reportage d’Ainhoa Ibarrola