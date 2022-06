Une entreprise de Saint-Nazaire se lance dans la production d’insectes comestibles

Après deux ans à élever ces insectes, l'entreprise est prête à en faire la commercialisation, principalement sous forme de poudre ou tout simplement déshydratés. Les ténébrions déshydratés peuvent entre autres être ajoutés aux salades. La poudre de ténébrions peut être incorporée aux pâtes alimentaires, aux smoothies et bien sûr, aux pâtisseries.

J'ai déjà certaines boulangeries qui ont fait des tests qui ont soumis les produits à leur clientèle. La réponse est très bonne , mentionne le propriétaire, Dany Fortin.

Chargement de l’image La majorité des larves de ténébrions seront moulues en poudre. Certaines seront déshydratées. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour favoriser les chances de succès lors de la commercialisation, Ribozome a bénéficié des conseils de La SUITE entrepreneuriale à Alma. L'incubateur accompagne les entreprises qui cadrent moins dans les modèles traditionnels.

On essaie de mettre en place un réseau autour d'eux pour les aider, vraiment, à faire ce qu'ils font de mieux en fait, c'est oser et développer des projets qui sont complètement innovants , explique la cheffe de division de La SUITE entrepreneuriale, Joanne Doucet.

Un marché à développer

C’est en écoutant un entrepreneur parler de sa difficulté à s’approvisionner en poudre d’insectes au Québec, dans une émission télévisée, que le propriétaire de Ribozome a découvert ce domaine.

Chargement de l’image Le propriétaire de Ribozome, Dany Fortin, se consacre à la production de cet élevage depuis deux ans. Il est prêt à commercialiser ses produits. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

J'ai commencé à lire sur cette industrie, à m'informer et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait de la place pour cette protéine-là. [...] J'ai commencé avec mes deux plats de crème glacée d'insectes qui se sont reproduits, graduellement , de soutenir Dany Fortin, qui combine avec son projet, ses intérêts pour l’entrepreneuriat et l’environnement.

La serre de l'entreprise à Saint-Nazaire contient maintenant plus de 1000 bacs en production. Environ 90 % des larves seront transformées en larves déshydratées ou en poudre. La balance des larves atteindra le stade adulte. Elles se transformeront d’abord en nymphes, puis deviendront des ténébrions qui serviront à la reproduction.

Propriétés et économie circulaire

Les larves de ténébrions recèlent des propriétés étonnantes. Elles contiennent des lipides, des nutriments et surtout, sont riches en protéines.

La poudre d’insectes contient quand même 62 % de protéines , précise l'entrepreneur.

Chargement de l’image Ce ne sont que 10% des ténébrions qui sont conservés pour la reproduction. Pour l’instant, le reste est envoyé au compostage, mais le propriétaire aimerait les revaloriser pour favoriser une plus grande économie circulaire. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Qui plus est, la production d’insectes occasionne moins d'impacts sur l’environnement comparativement à la production conventionnelle de bétail.

Pour produire 1 kg de protéines avec du boeuf, ça va prendre 100 kg de nourriture alors que pour produire un 1 kg de protéines d'insectes, ça va prendre 1,7 kg de nourriture , cite en exemple Dany Fortin.

La production d’insectes comestibles s’inscrit aussi dans une démarche d’économie circulaire. Actuellement, seuls les ténébrions adultes ne sont pas valorisés, mais Dany Fortin aimerait éventuellement les transformer.

On prend des résidus, on élève une protéine alimentaire propre à l'humain, et les rejets, donc le fumier d'insectes, c’est un fertilisant qui est comparable à des composts de crevettes ou de poulet qu'on voit en quincaillerie , image-t-il.

Populaire ailleurs plus qu’ici

Bien que deux milliards d’humains sur la planète en consomment, les insectes ne connaissent pas une popularité énorme en Amérique du Nord. Pourtant, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) préconise l’adoption de sources alternatives de protéines depuis plusieurs années déjà.

Chargement de l’image Les insectes sont transformés dans les laboratoires de LAFIB à Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Selon la Table filière en production et transformation des insectes comestibles du Québec, l’entomophagie, c’est-à-dire la consommation d'insectes par l'être humain, gagne à être connue.

Actuellement, on a réalisé, après avoir fait un sondage, qu'il y a environ 38 producteurs d'insectes et 10 transformateurs. Différents types de produits sont développés et disponibles sur le marché. [...] On parle de pains, de barres de protéines, de craquelins. L'industrie est en pleine croissance , a soutenu l’agente de développement, Jennifer Larouche, ajoutant qu’une Chaire de leadership et d'enseignement en production et transformation primaire d'insectes comestibles vient tout juste d’être créée.

Avant d’intégrer les insectes comestibles à notre alimentation, Dany Fortin est bien conscient que des changements de mentalités doivent s’opérer.

Chargement de l’image C’est dans le sous-sol de l’ancienne Caisse Desjardins à Saint-Nazaire que se trouve la ferme d’élevage de Ribozome. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil