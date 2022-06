Où célébrer la Saint-Jean-Baptiste en Fransaskoisie?

Battleford

Le 25 juin, une fête familiale sera organisée de 13 h 30 à 15 h 30 dans la cour de l'École Père-Mercure.

Isabelle la Wonderful sera présente pour amuser les plus jeunes.

Sera aussi présent Cédric Delavaud, qui fera une prestation musicale à l'orgue et apportera une série de jeux traditionnels en bois.

Il y aura également des jeux gonflables et un bar à collations où il sera possible d'acheter des desserts glacés.

Bellegarde

Les célébrations commenceront à 16 h, le 24 juin.

De nombreux jeux seront organisés par l'Association Jeunesse fransaskoise.

Les plus jeunes auront droit à du maquillage et à des jeux gonflables. Il y aura également des animaux à caresser.

Un souper communautaire sera organisé entre 16 h 30 et 18 h 30.

Après le repas, un film pour enfants sera projeté dans le gymnase de l'École de Bellegarde.

Pour les plus vieux, un atelier de peinture sera offert à 19 h, au coût de 20 $.

La soirée se terminera par un feu de camp à 19 h 30.

Gravelbourg

Du côté de Gravelbourg, la Communauté francophone accueillante de Moose Jaw et Gravelbourg, le Service d’accueil et d’inclusion (SAIF-SK) francophone et l’Association communautaire de Gravelbourg (ACFG) convient les Fransaskois au Centre Culturel Maillard le 26 juin à 12 h.

Un brunch sera offert, suivi d'un spectacle de magie de Roger Boucher.

Un autobus offrira un aller-retour entre Regina, Moose Jaw et Gravelbourg afin de faciliter le transport des personnes voulant se joindre aux festivités.

Moose Jaw

Les Fransaskois de Moose Jaw pourront se rassembler pour un 5 à 7 en format barbecue, le 24 juin.

Les célébrations auront lieu aux bureaux de l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw.

Prince Albert

À Prince Albert, la Saint-Jean-Baptiste sera célébrée le 25 juin, à 19 h, à l'École Valois.

Cédric Delavaud mettra à la disposition des participants des jeux traditionnels en bois. Il fera également une prestation musicale à l'orgue de barbarie.

Pour les plus jeunes, Isabelle la Wonderful offrira des ateliers de ballons, fera des tours de magie et chantera des chansons pour les enfants.

Regina

L’Association canadienne-française de Regina se joint à la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour les festivités.

Les Réginois sont invités à se rassembler le 26 juin après la messe, à 12 h 30, pour un barbecue communautaire. Hamburgers et hot-dogs seront au menu.

Il y aura également des jeux animés par Cédric Delavaud pour les jeunes et les moins jeunes.

Saint-Denis

La Paroisse de Saint-Denis organise un souper communautaire à la fortune du pot le 24 juin, à 19 h, après la messe.

Par ailleurs, les Fransaskois se réuniront le 26 juin pour le pique-nique annuel, à 14 h, au Centre communautaire de Saint-Denis.

Ils y auront droit à des parties de balle-molle, à un barbecue pour le souper ainsi qu'à un feu de camp.

Saint-Isidore de Bellevue

Du côté de Saint-Isidore de Bellevue, c'est le 22 juin au soir que les festivités ont pris place avec un barbecue communautaire.

Saskatoon

Les Fransaskois de Saskatoon se donneront rendez-vous le 24 juin, à 17 h, au Pavillon Monique-Rousseau de l'École canadienne-française.

Les participants pourront y acheter de la pizza. Il y aura également une machine à barbe à papa.

Les participants pourront assister à une prestation d'orgue de barbarie.

Une foire aux livres sera également organisée.

Zenon Park

L'Association fransaskoise de Zenon Park (AFZP) accueillera l'artiste Isabelle Mercier le 24 juin.

Cette dernière offrira un spectacle pour les enfants à 18 h 30, puis un autre pour les plus grands à 20 h.

L' AFZP profitera des festivités pour dévoiler les nouveaux panneaux historiques du village.

Les participants auront également droit à un barbecue communautaire, à des activités pour les enfants et à un feu de camp. Un bar sera proposé sur place.

L'Association fransaskoise de Zenon Park demande toutefois aux participants d'apporter leurs propres chaises pliantes ainsi qu'une salade.