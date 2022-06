Faire revivre le village disparu de Saint-Cyriac, englouti dans le lac Kénogami

Il y a près de 100 ans, le village de Saint-Cyriac a été complètement inondé afin d’augmenter le niveau du lac Kénogami et en faire un immense réservoir hydroélectrique, forçant l’expropriation de ses quelque 850 habitants. Le Réseau des organismes de Lac-Kénogami (ROLK) prépare un projet de commémoration pour faire revivre le village disparu en prévision du centenaire de l’événement en 2024.

Une première étape du projet a été franchie, la semaine dernière, lorsque des historiens et un archéologue ont récupéré des artefacts qui témoignent du village qui a été englouti avec ses terres agricoles en 1924, afin de préparer une exposition.

Réal Bergeron leur avait donné rendez-vous dans la grange qui lui appartient. Le bâtiment abritait autrefois le Musée Marguerite-Belley, qu’il a fondé et qui a fermé ses portes en 1992. Les lettres du nom de l’institution, effacées par le temps, apparaissent toujours sur le bâtiment qui longe le chemin du Quai dans le secteur de Lac-Kénogami, à Saguenay.

La grange renferme une panoplie d’antiquités et d’objets accumulés au fil des années par l’homme qui a aujourd’hui 82 ans. Dans le toit de la vieille grange, un espace est réservé aux objets qui racontent le quotidien des habitants du village de Saint-Cyriac, où sa mère a habité.

Chargement de l’image Des présentoirs ont été aménagés à l'étage de la grange, où les objets trouvés étaient conservés. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ces objets, il les a trouvés en arpentant les berges du lac Kénogami, chaque printemps, depuis plus de 50 ans, à la recherche des traces laissées par ses ancêtres.

« Avec les cartes que j'avais, et les renseignements, je pouvais trouver où il y avait des petits solages de pierre, par exemple. Aller fouiller, creuser. Chaque printemps, la nature, les eaux déterrent des choses. » — Une citation de Réal Bergeron, fondateur du Musée Marguerite-Belley

Chargement de l’image Réal Bergeron a trouvé de nombreux objets de l'ancien village de Saint-Cyriac en parcourant chaque printemps les berges du lac Kénogami. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les fondations d’anciens bâtiments sont même visibles au printemps, lorsque le niveau du lac est à son plus bas, rapporte-t-il. Plusieurs objets lui ont également été donnés, s’ajoutant derrière la vitrine où il a soigneusement classé les petits artefacts sur des présentoirs au fil des ans.

C'est sûr, pour une personne ordinaire, ça n'a pas une grosse valeur, les objets qui sont rouillés, détériorés. Mais c'est des souvenirs, c'est le patrimoine de nos fondateurs , partage Réal Bergeron.

Chargement de l’image Réal Bergeron conserve une panoplie d’antiquités dans sa grange qui abritait autrefois le Musée Marguerite-Belley, dans Lac-Kénogami. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Des objets de la vie quotidienne

Des objets utilisés au quotidien dans les maisons par les habitants pour cuisiner, des outils ou des morceaux de bouteille se retrouvent dans la collection qui a été presque entièrement récupérée par l’archéologue Érik Langevin et l’historien Alexandre Dubé, tous deux professeurs à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

« À côté de ça, il y a des objets qui proviennent de l'ancien bureau de poste, des objets qui proviennent de l'ancien cimetière, des objets qui proviennent de l'ancienne église, et ainsi de suite. Donc, c'est une belle représentation de différentes fonctions du village, avant qu'il soit inondé. » — Une citation de Érik Langevin, archéologue

Les habitants ont abandonné ces objets derrière eux, lorsqu’ils ont dû quitter le village avant qu’il ne soit inondé.

Chargement de l’image L'archéologue Érik Langevin et l'historien Alexandre Dubé, tous deux professeurs à l'Université du Québec à Chicoutimi, ont récupéré les artefacts la semaine dernière, en compagnie d'Isabel Brochu, chargée de projet pour le ROLK. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On est au début de la société de consommation et on retrouve un peu c'est quoi les éléments de la société de consommation de ces années-là , souligne le professeur Alexandre Dubé.

C'est-à-dire on retrouve des petits objets qui étaient assez accessibles pour qu'on s'en départisse, pour qu'on les oublie sur place, sans trop d'états d'âme. Mais en même temps, qui offrent un élément assez touchant, je dois dire, de cette vie quotidienne , ajoute-t-il.

Des jouets, par exemple, ont été retrouvés à l’endroit où était érigée l’école du village, montre-t-il, en ouvrant des boîtes où les artefacts récupérés ont été placés. Un cheval miniature, un petit revolver ou encore des morceaux de poupée s’y trouvent.

Chargement de l’image Des jouets ont été retrouvés à l’endroit où se trouvait l'ancienne école du village. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour Réal Bergeron, raconter l’histoire du village où une partie de sa famille a habité est un héritage qu’il laisse aux générations futures.

Ça me fait beaucoup plaisir, que les artefacts, surtout, soient sauvés. Parce qu'il y a tant de travail là-dedans. C'est notre souvenir, notre patrimoine , partage-t-il.

Pour savoir d'où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient , laisse-t-il ensuite tomber.

Chargement de l’image Plusieurs objets qui témoignent de la vie quotidienne à Saint-Cyriac ont été récupérés. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

En faire un site archéologique reconnu

Les artefacts récupérés seront traités par le Laboratoire d’archéologie de l’ UQAC . Les trouvailles faites par Réal Bergeron incitent d’ailleurs Érik Langevin à vouloir faire de l’ancien village un site archéologique reconnu par le ministère de la Culture et des Communications.

Ça n'avait jamais été inventorié , mentionne l’archéologue, qui compte déposer une demande auprès du ministère. Ça va être l'occasion, à la fois d'en faire un site archéologique reconnu, mais également, on va en profiter à l' UQAC , ajoute-t-il, en expliquant que des artefacts pourront être utilisés lors d’activités pédagogiques ou de projets de recherche.

Chargement de l’image Réal Bergeron avait soigneusement classé les objets par catégorie. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

À l’automne ou au printemps prochain, son équipe se déplacera sur les berges du lac Kénogami et à proximité de la chapelle Saint-Cyriac, afin de sonder le terrain avec des équipements spécialisés et faire un inventaire des objets qui s’y trouvent toujours.

Les archéologues s’intéresseront également à l’occupation autochtone de ce territoire. La mère de la première famille à s’établir dans ce qui deviendra le village de Saint-Cyriac était d’ailleurs d’origine innue, mariée à Cyriac Buckle, à qui on doit ensuite le nom de la paroisse.

La Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh sera également impliquée dans le projet de commémoration.

Chargement de l’image Saint-Cyriac comptait également plusieurs agriculteurs. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Une exposition dans la chapelle Saint-Cyriac

Les objets récupérés se retrouveront au coeur d’une exposition permanente présentée dans la chapelle Saint-Cyriac. Le lieu de culte construit au début du 20e siècle, bien visible aux abords du lac Kénogami, est l’un des rares témoins de cette époque. La petite chapelle avait été déplacée afin d’être sauvée de l’inondation.

Les artefacts permettront de raconter l’histoire du rehaussement du lac Kénogami, un événement qui demeure peu connu.

On connaît bien la question du rehaussement des eaux du lac Saint-Jean, c'est un événement qui a donné, on peut dire, naissance au lac Saint-Jean moderne. Ça a été beaucoup documenté, mais celui du lac Kénogami, on le connaît un peu moins. Puis, pourtant, il arrive au moins deux ans avant le rehaussement des eaux du lac Saint-Jean , souligne l’historien Jérôme Gagnon, qui était également présent.

Chargement de l’image Le village de Saint-Cyriac avait été englouti, lorsque le niveau du lac Kénogami a été rehaussé en 1924 pour en faire un grand réservoir hydroélectrique. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le rehaussement du lac Kénogami est entrepris par la Commission des eaux courantes de Québec, pour soutenir le développement et les besoins en énergie grandissants de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi de Julien-Édouard-Alfred Dubuc et l’usine de pâtes et papiers de Kénogami, appartenant à Sir William Price.

Le but de l’opération : transformer le lac Kénogami en réservoir hydroélectrique et stabiliser le niveau de ses deux émissaires, la rivière aux Sables et la rivière Chicoutimi.

Il faut savoir que sur les deux rivières, il y a des installations industrielles et qui utilisent les forces motrices, soit les forces motrices directement par la force hydraulique, soit par la production d'électricité. Et dans les deux cas, on a besoin d'avoir un niveau des rivières qui est stable à l'année , explique l'historien, qui enseigne au Cégep de Jonquière.

Chargement de l’image Cette carte faite à l'époque montre en jaune les secteurs qui ont été inondés lorsque le niveau du lac a été augmenté en 1924. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Le coût des travaux, auquel Dubuc et Price contribuent, s’élève au final à 4 M$ à l’époque. La construction du barrage Portage-des-Roches et Pibrac, ainsi que la construction de digues permettront de faire passer le niveau du lac Kénogami de 92 pieds à 115 pieds, peut-on lire dans un article de la revue historique Saguenayensia paru au printemps 2006.

Les habitants du village, qui reçoivent une compensation pour leur expropriation, sont partagés sur le projet. Les cultivateurs, qui perdent leurs terres, sont nombreux à s’y opposer.

« En fait, c'est comme si on avait deux types de sociétés qui s'affrontaient : société axée autour des valeurs traditionnelles, l'agriculture, la vie communautaire et la modernité qui arrive avec son industrie, avec ses nécessités de harnacher des rivières, de hausser des plans d'eau, de changer l'environnement au nom du progrès et de l'économie capitaliste. » — Une citation de Jérôme Gagnon, historien

Chargement de l’image Jérôme Gagnon, historien et enseignant au Cégep de Jonquière Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Un projet de commémoration plus large

L’exposition qui prendra place dans la chapelle s’inscrit dans un projet bien plus large pour commémorer l’événement en 2024.

2024 va être une année mémorable pour le village Saint-Cyriac qui va être sorti des eaux , annonce fièrement Sylvie Brassard, présidente du ROLK .

L’organisme pilote le projet de commémoration estimé entre 100 000 et 150 000 $. Saguenay et Promotion Saguenay ont déjà versé 25 000 $ chacun pour soutenir le projet qui prévoit impliquer plusieurs partenaires culturels.

Le ROLK souhaite que la chapelle se démarque sur le circuit touristique régional grâce au projet de commémoration. Il va s'inscrire dans un cadre éventuellement touristique, on va faire partie de l'échiquier régional , expose Roger Villeneuve, vice-président du ROLK .

C'est l'histoire des premiers barrages dans la région, c'est tout relié aussi au développement économique, ajoute-t-il. Et aussi, on a assisté à un certain drame, ces gens-là ont été expropriés.

Chargement de l’image Le ROLK et les membres de son conseil d'administration, qui sont ici en réunion dans la chapelle, pilotent le projet de commémoration. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Un parcours de réalité augmentée permettra aux visiteurs d’explorer les alentours. Des artefacts pourraient également être exposés à différents endroits du secteur, indique Isabel Brochu, chargée de projet pour le ROLK .

ll va y avoir une petite partie [de l’exposition] dans la chapelle, mais le parcours numérique va servir avec des images en réalité augmentée, entre autres, à voir où était le village avant, justement, pour sortir de la chapelle avec un circuit.

Le projet contribuera aussi à mettre en valeur la chapelle, qui a été rénovée après une mobilisation de citoyens en 2017 qui voulaient éviter sa fermeture.

Il y a beaucoup d'organismes qui sont prêts à faire que la chapelle demeure, c'est un moyen de mettre en valeur cette chapelle-là et aussi de rassembler tout le monde, tous les citoyens , souligne Aline Beaudoin, trésorière du ROLK .

Chargement de l’image Le village Saint-Cyriac comptait environ 850 habitants, avant d'être inondé. Photo : Radio-Canada

Les citoyens sont d’ailleurs également appelés à contribuer au projet de commémoration dans le cadre d’un premier événement de mobilisation.

Des témoignages seront recueillis demain, vendredi lors de la fête nationale à la chapelle Saint-Cyriac, entre 11 h et 16 h.