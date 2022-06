Début de semaine occupé pour les policiers de Granby

Mardi midi, les policiers ont arrêté un homme de 23 ans au parc Daniel-Jonhson à la suite d’une enquête ayant débuté au mois de mai. Le contrevenant aurait vendu des produits de THC pour vapoteuse à des mineurs, indique Marc Farand.

L’homme a comparu mercredi et fait face à trois chefs d'accusation pour vente de cannabis à des jeunes de moins de 18 ans, possession de cannabis avec l'intention de le vendre et possession de métamphétamine. L’enquête sur son dossier continue, et plus de chefs d’accusation pourraient être déposés, selon les policiers. L'homme doit subir une évaluation psychologique et revenir devant la cour au début du mois de juillet.

Dans un tout autre dossier, un individu de 20 ans a quant à lui été arrêté à 6 h 30 mercredi matin. Un citoyen a rapporté aux policiers de Granby qu’un individu fouillait dans des véhicules stationnés dans le secteur des rues Saint-Charles et des Écuyers. Les policiers ont localisé le vingtenaire un peu plus loin grâce à des descriptions données par des témoins.

Le jeune homme était connu des policiers de Granby. Il devait comparaître mercredi après-midi. Une dizaine de citoyens ont déjà rapporté des vols dans des voitures dans ce secteur, et les forces de l’ordre invitent toutes autres victimes potentielles à les contacter. Marc Farand recommande également aux Granbyens de verrouiller leurs portes de voitures pour éviter de subir de tels vols.