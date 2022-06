Laury Milette vise le premier rang aux championnats canadiens de cyclisme sur route

Laury Milette a le vent dans les voiles, et elle déborde de confiance. À ses deux dernières courses, dont celle dans la Petite Italie à Ottawa, elle est parvenue à monter deux fois sur le podium.

C’est surtout ma fin de semaine dans Charlevoix qui m’a mise en confiance. Ça a super bien été. Ça va bien. Je suis en confiance.

Chargement de l’image La cycliste gatinoise Laury Milette à l'entraînement en France au printemps 2022. Photo : Gracieuseté de Laury Milette

L’an dernier, la cycliste de l’Outaouais était passée bien près de l’emporter. Cette année, elle vise la victoire, mais convient que ce sera tout sauf facile.

Le niveau est très relevé. Il y a plusieurs concurrentes qui passent l’été en Europe et elles vont revenir ici. Ce sera difficile, mais je suis prête à relever le défi , assure-t-elle à quelques jours de la compétition tant attendue.

Je pense que je suis quand même bien placée. J’ai hâte de voir ce que ça va donner.

Une bonne saison sur le Vieux Continent

À l’instar de ses adversaires, Laury Milette a elle aussi connu une bonne deuxième saison en sol européen. La Gatinoise a connu de bons moments avec son équipe française.

J’ai eu la chance de faire différents parcours, que ce soit de la montagne ou des efforts sur [un parcours] plat. J’ai pu voir ce qui me manquait et travailler tout cela.

Chargement de l’image Laury Milette avec son équipe Emotional.fr-Tornatech-GSC Blagnac lors d'un entraînement. Photo : Gracieuseté de Laury Milette

Elle a ainsi pu identifier ses faiblesses, mais également travailler sur celles-ci. Une compétition dans les Alpes a d’ailleurs été un tournant, dit-elle. Elle a par la suite pu affiner ses stratégies de course.

Je savais que c’était vraiment un gros défi. Avec deux coéquipières, on a pu s’entraîner là-bas deux semaines avant la course. J’ai constaté qu’il fallait que je travaille sur de plus longs efforts en montée. Après, je me sentais plus forte.

Avec les informations de Jonathan Jobin