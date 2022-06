Des paroisses pourraient fermer dans le diocèse de Hearst-Moosonee

Certaines paroisses du diocèse catholique de Hearst-Moosonee, à Kapuskasing et Mattice-Val Côté, font face à un avenir incertain.

Au cours des derniers mois, l’administrateur apostolique pour le diocèse, Mgr Terrence Prendergast, a tenu des rencontres avec les responsables des trois paroisses de Kapuskasing et de la paroisse de Mattice-Val Côté pour discuter de leur avenir.

Mgr Prendergast dirige le diocèse depuis novembre 2020, depuis la démission de Mgr Robert Bourgon.

Il affirme qu’il entame ces discussions avant la nomination d’un nouvel évêque, qui pourrait avoir lieu cet été, et souligne que ce dernier prendra les décisions en ce qui touche les paroisses, en consultation avec les paroissiens et les curés.

Une des conséquences de la pandémie est la diminution de la présence de fidèles à l’église. Ça veut dire qu’il y a une diminution de revenus , dit-il en rappelant que les paroisses doivent assumer les dépenses pour les prêtres et les églises.

Chargement de l’image Mgr Terrence Prendergast assume la direction du diocèse de Hearst-Moosonee, comme administrateur apostolique, jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

À Kapuskasing, Mgr Prendergast a rencontré conjointement les représentants des paroisses francophones Immaculée-Conception et Notre-Dame des Victoires, ainsi que ceux de la seule paroisse catholique anglophone du diocèse, St. Patrick.

Il dit avoir demandé si on avait vraiment besoin de trois églises et de trois paroisses dans cette communauté.

« Est-ce que, par exemple, les fidèles anglophones peuvent être desservies par des prêtres bilingues dans une des autres paroisses. » — Une citation de Terrence Prendergast, administrateur apostolique pour le diocèse de Hearst-Moosonee.

Il souligne les défis financiers auxquels fait face la paroisse St. Patrick.

Dans le cas de la paroisse St-François-Xavier à Mattice, Mgr Prendergast estime que la fermeture de la paroisse et de l’église serait la dernière solution envisagée, alors que les fidèles auraient à se déplacer une trentaine de kilomètres jusqu’à Hearst.

Il précise toutefois que peu de gens contribuent directement à la paroisse.

Chargement de l’image Seulement une trentaine de personnes assistent aux messes du dimanche à l'église de la paroisse St-François-Xavier à Mattice, selon Mgr Prendergast. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La paroisse de Mattice-Val Côté partage un prêtre avec la paroisse Saint-Nom-de-Jésus à Hornepayne. Celui-ci se déplace donc entre les deux communautés, soit un trajet d'environ 160 km.

Avec l’augmentation du prix de l’essence, ça coûte plus cher , affirme Mgr Prendergast.

Des réactions diverses

Une paroissienne de St. Patrick à Kapuskasing, Suzanne Plourde, constate en effet que la pandémie a entraîné une diminution de la fréquentation des églises.

Elle estime que c’est un luxe d’avoir trois paroisses à Kapuskasing pour une population maintenant en deçà de 8 000 personnes.

Elle croit qu’il faudra un jour fusionner les paroisses.

« C’est difficile de prendre cette décision parce que nous aimons tous nos paroisses et tout le monde a travaillé fort pour les garder. » — Une citation de Suzanne Plourde, paroissienne à Kapuskasing.

Je pense que la réponse à la fin sera de fermer deux paroisses et nous serons tous dans un bâtiment. Ce sera lequel? Je ne sais pas. Tout le monde veut que ce soit leur bâtiment , ajoute-t-elle

De leur côté, des résidents de la petite communauté de Mattice-Val Côté souhaitent le maintien de la paroisse St-François-Xavier.

Celle-ci survit en grande partie grâce à des activités de financement présentées par des bénévoles et aussi à des contributions d'un organisme national, Catholic Missions in Canada.

Afin de réduire les dépenses, l'administratrice de la paroisse, Rosanne Nolet, propose de ne plus avoir de prêtre résident.

Ce qu'on aimerait avoir, ce serait un curé qui vient dire la messe. On payerait son kilométrage et on payerait pour le ministère qu'il vient faire , souligne-t-elle.

Le maire de la municipalité de Mattice-Val Côté, Marc Dupuis, a écrit une lettre à Mgr Prendergast pour souligner que les résidents tiennent à garder leur église et à considérer une réduction des dépenses.

C'est certain qu'on ne veut pas que ça ferme. C'est un lieu de rencontre. Une communauté sans paroisse, c'est difficile. Je l'ai vécu auparavant. C'est difficile pour tout le monde , dit-il

À Kapuskasing, les discussions entre les représentants des différentes paroisses doivent reprendre en septembre.

Chargement de l’image La paroisse Notre-Dame des Victoires est l'une des trois paroisses à Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mgr Prendergast estime que le prochain évêque va possiblement vouloir examiner également la situation dans d’autres paroisses du diocèse, comme à Smooth Rock Falls, Gogama et Foleyet, et ce, avec les représentants locaux.

Plusieurs paroisses et églises du diocèse ont été fermées depuis une quinzaine d'années.