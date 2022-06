La tradition des bals des finissants est enfin de retour

Le soleil brille de tous ses feux au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage de Caraquet. Avant la COVID-19, c’était le lieu de rassemblement parfait avant le célèbre tapis rouge de la polyvalente Louis-Mailloux.

Puis, ce fut le néant. Deux années à ramasser son diplôme du bout des doigts, dans une ambiance déprimante. Des moments inoubliables, mais pas pour les bonnes raisons.

Chargement de l’image Les jeunes hommes sont heureux de se mettre chic pour célébrer la fin de leurs études secondaires. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Et là, maintenant que la pandémie est chose du passé, la tradition est de retour et la foule s’est de nouveau réunie sur les pelouses de ce lieu sacré.

La bonne humeur est au menu. Le sourire est sur toutes les lèvres. Les parents sont fiers de leurs enfants, non sans un brin de nostalgie. Car un bal des finissants est un peu le rituel de passage de l’enfance à l’âge adulte.

Mais c’est surtout le moment idéal pour commencer les célébrations de la fin d’une année scolaire bien particulière.

Une grande fierté

Les filles exhibent leurs robes avec une grande fierté. Elles prennent la pose pour la famille et les amis. Les garçons portent une cravate ou un nœud papillon. Pour eux aussi, c’est la fête.

Chargement de l’image Les bals des finissants, c'est aussi l'heure des photos de famille dans un bel environnemment comme celui du sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Ç’a été une année spéciale , confesse Rosalie Larocque, de Shippagan.

« Tout a été différent à cause de la COVID-19. Mais là, les restrictions sont terminées et on peut avoir des célébrations. C’est vraiment agréable. Nous avons su seulement en mars qu’on pourrait avoir un bal. On stressait, on avait peur de ne pas avoir des célébrations normales. Heureusement, on a eu de bonnes nouvelles. » — Une citation de Rosalie Larocque

Les jeunes sont de bonne humeur. Ils sont heureux de laisser les bancs d’école et les écrans de leurs ordinateurs. Tout le monde a un grand sourire accroché au visage.

Ce n’était pas comme d’habitude, mais j’ai pu rester à jour dans mes cours. On a eu droit à une année différente, mais c’était bien quand même , analyse Rosalie Larocque, qui a fait le voyage expressément à Caraquet pour prendre part aux cérémonies qui précèdent le bal avec ses amies.

Chargement de l’image Avec la mer en arrière-plan, des finissants de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet immortalisent ce coment magique. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Samuel Landry porte un magnifique veston avec un nœud papillon doré. L’adolescent de Maltampec croyait aussi qu’il n’y aurait pas un bal normal avec les impacts de la COVID-19.

On a été chanceux que ça se soit dispersé en mars. Je suis heureux de me retrouver ici avec mes amis. On va célébrer avec un vrai bal et pas de masque. Ç’a été difficile par moments. Aujourd’hui, je suis choyé d’avoir mes amis. Après le tapis rouge, on va célébrer , promet-il.

Oui, l’heure est aux célébrations pour tous ces adolescents qui viennent d’obtenir leurs diplômes d’études secondaires. Le rite de passage est accompli. Sans la COVID-19, cette fois-ci.