Meurtre de Lise Danais : les jurés délibèrent

Cette Franco-Manitobaine a été retrouvée morte le 26 mars 2019, dans sa résidence du quartier Southdale, à Winnipeg.

Pendant près de deux heures, mercredi, la juge Anne Turner a expliqué aux jurés ses directives afin qu’ils puissent rendre leur verdict. Elle a rappelé la preuve ayant été présentée lors du procès, notamment les différents témoignages entendus.

Maintenant en délibérations, les jurés devront déterminer si l'adolescent accusé a commis le meurtre prémédité de Lise Danais.

Ils se questionneront, plus précisément, à savoir si l'accusé a bel et bien tué Lise Danais et si cela était intentionnel et prémédité.

Si les jurés pensent que le meurtre n'était pas prémédité, soit qu’il n’a pas été planifié, l'accusé pourrait tout de même être reconnu coupable de meurtre au deuxième degré.

En cas de doute raisonnable, l’accusé doit être innocenté, a indiqué au jury la juge Turner.