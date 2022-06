Drummondville inaugure son nouvel ajout à la promenade Rivia

Accessible depuis quelques mois déjà, cet ajout de 2 km porte la longueur de cette piste multifonctionnelle en bordure de la rivière Saint-François à 4,5 km.

La Ville a profité de l'inauguration pour souligner la concrétisation prochaine d'une troisième phase et d'une vision pour le développement du parc des Voltigeurs.

« Le parc des Voltigeurs, on veut lui redonner ses lettres de noblesse. » — Une citation de Cathy Bernier, conseillère municipale du district 12

Ce qu'on veut, c'est le rendre accessible, attrayant et intéressant, autant pour les citoyens que pour les visiteurs qui viendront de l'extérieur. On veut en faire un point d'attrait. Permettre de développer le parc sous différents angles va donner une variété d'activités et de services qu'on va ensuite pouvoir promouvoir, autant pour notre population que pour les gens de l'extérieur , soutient la conseillère Cathy Bernier.

À plus long terme, l’objectif des élus est de développer des zones thématiques dans l'ensemble du parc.

