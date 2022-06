Une cantine lancée l’année dernière passée au feu à Edmundston

Le propriétaire, Marc Albert, constate que l'entreprise, lancée l'année dernière en pleine pandémie, est une perte totale.

Ben c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'idées qui nous passe par la tête là. C'est vraiment. c'était un deuil comme on pourrait dire là. Tout l'ouvrage qu'on met là-dedans pis tous les efforts , a-t-il confié.

Chargement de l’image Marc Albert (en avant) est le propriétaire de la cantine. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

La cantine Chez Ti-Marc venait tout juste de lancer sa saison estivale. Depuis le 1er juin, l'entreprise est ouverte tous les jours sauf les lundis et les mardis. Le propriétaire comptait ouvrir bientôt tous les jours de la semaine, mais l'incendie est venu mettre un terme abrupte à ce projet.

C’était la deuxième édition cette année. Elle était vraiment bien décollée, les gens étaient vraiment contents. On avait rajouté des choses au menu. On voulait ouvrir sept jours par semaine pour offrir de la crème molle, mais on n’a pas eu le temps. a indiqué M. Albert.

Chargement de l’image La cantine ouvrait cinq jours par semaine, mais elle comptait bientôt ouvrir tous les jours de la semaine. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Plusieurs résidents ont manifesté une certain solidarité au propriétaire de la jeune entreprise, ce qui, dit-il, le motive à remettre sur pied la cantine.

Tout était là, tout marchait bien. Les gens étaient contents, les clients et ainsi de suite. On va voir ce qu’il va se passer. Il y a de grosses chances qu’on redécolle ça , explique-t-il.

Personne n'a été blessée et les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie en 15 minutes, selon le directeur adjoint du service d’incendie, Jean-Philippe Oudin. Il dit qu'une enquête tentera de faire la lumière sur les causes de l'incendie.