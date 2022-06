Google devient l’un des premiers clients de Wikimedia, la fondation derrière Wikipédia

La Wikimedia Foundation, organisation mère de l’encyclopédie en ligne collaborative Wikipédia, a trouvé de premières entreprises clientes pour son produit Wikimedia Enterprise, lancé l’an dernier, qui vise à rentabiliser l’utilisation commerciale de son vaste répertoire d’informations et à assurer la pérennité de la fondation dont la survie dépend essentiellement des dons.

L’initiative sans but lucratif d’archivage de pages web Internet Archive et le géant Google sont les deux premières organisations à souscrire aux services pour entreprises de Wikimedia, la première gratuitement, la seconde pour des montants non dévoilés.

Plusieurs entreprises utilisent déjà les données de Wikipédia, et Google le fait notamment dans des résultats de recherche qui s’affichent directement sur son site, plutôt que de rediriger les internautes vers une autre page web. Wikimedia Enterprise constitue en quelque sorte une offre supérieure pour un accès plus rapide et amélioré aux données de la fondation.

Cette annonce ne change rien pour le grand public, qui continuera d’avoir accès à toutes les initiatives de la Wikimedia Foundation gratuitement, selon ce qu’assure la fondation dans un communiqué. Wikimedia souhaite demeurer majoritairement financée par les dons.

Google n’a pas indiqué pour l’instant comment cette nouvelle pourrait avoir une incidence sur l’expérience des internautes dans ses interfaces.