Une deuxième rupture de services en obstétrique en six jours à l’hôpital de Roberval

La rupture de services débutera jeudi à 16 h et prendra fin vendredi à 8 h.

Il s’agira de la deuxième période de d'interruption de services en une semaine en obstétrique à Roberval, alors que les services avaient été interrompus de dimanche à lundi, également de 16 h à 8 h.

Les patientes étaient alors aussi redirigées vers l’hôpital de Dolbeau-Mistassini, indique un document daté de mercredi mis en ligne par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région fait partie des huit regroupements touchés par une réorganisation de services cet été qui affecte également des services en obstétrique et en néonatologie ailleurs au Québec.

Un été difficile, prévient le ministère

Six urgences devront également être partiellement fermées cet été ailleurs dans la province en raison de la pénurie de personnel.

Le ministère prévient que les prochains mois pourraient être difficiles en ce qui a trait à la prestation des services au sein du réseau , dans un communiqué émis mercredi.

Ces mesures visent à limiter le plus possible les impacts sur la population, dans le contexte de pénurie de personnel en saison estivale. Il est à noter que toutes les mesures sont en place dans les établissements du réseau afin que le personnel puisse bénéficier de vacances bien méritées, après cette crise sanitaire éprouvante qui a duré plus de deux ans , indique-t-on.

Les équipes du MSSS tentent de trouver des solutions et assurer un accès aux services de première ligne pendant l’été, assure-t-on.

Dans la région, le service d'obstétrique de Dolbeau-Mistassini avait été affecté par des périodes de fermeture à partir de l’été dernier et pendant la période des Fêtes.

Dans la province, on compte 7868 absences de plus qu’à la même période l’an dernier, dans le réseau de la santé. Au total, 59 600 travailleurs sont absents.