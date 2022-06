Calgary s’illustre dans le monde du disque-golf

Plus de 35 000 rondes de disque-golf ont été jouées au parc Baker dans le nord-ouest de Calgary en 2021.

La demande est exponentielle. C’est incroyable. Je n’ai jamais fait partie d’un tel phénomène , s’enthousiasme le président du Club de disque-golf de Calgary, James Koizumi.

Le sport existe depuis plusieurs décennies, mais la pandémie a aidé à le populariser.

Le disque-golf était déjà un des sports avec une très forte croissance, puis la COVID-19 est arrivée et la pratique a explosé. C’est une activité extérieure sécuritaire , observe le conseiller municipal et amateur de disque-golf Gian-Carlo Carra.

Chargement de l’image Le disque-golf consiste à lancer un disque dans un panier de métal comme celui-ci. Photo : Radio-Canada / James Young

Il note aussi que le sport est très abordable puisqu’un disque coûte en moyenne une vingtaine de dollars et l’accès aux parcours est généralement gratuit.

Vous voyez des familles, des couples en rendez-vous amoureux. C’est vraiment passé d’un sport de niche à une activité à laquelle tout le monde participe, quel que soit l’âge.

L’augmentation des amateurs permet aussi de professionnaliser le sport, selon un des bénévoles du Club Josh Meijndert. Les compétences des joueurs ont été multipliées par 10. [...] Il y a tellement plus de tournois, de stages de perfectionnement, de ligues. Cela aide la qualité et l’expérience des joueurs , constate-t-il.

Lui-même est un des douze membres de l’équipe canadienne qui participe au Championnat mondial amateur de disque-golf cette année.

Et les occasions d'affaires se multiplient

Au moins quatorze parcours de golf existent maintenant à Calgary.

Cette popularité a rattrapé les magasins de sport. À Lifesport, les murs sont couverts de disques de toutes les couleurs.

Les gens viennent acheter une trousse de débutants avec trois disques. Puis ils reviennent pour un quatrième pour lancer plus loin ou de manière plus précise , explique le directeur des ventes de Lifesport George Smith. Nous voyons beaucoup plus de jeunes et de familles.

Chargement de l’image La popularité du disque-golf est telle que les fabricants limitent l'approvisionnement des commerces, selon Lifesport. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Avant la pandémie, le commerce commandait des disques de quatre marques pour satisfaire la demande. Aujourd’hui, il des disques provenant de 18 marques.

Plus l’activité se popularise, plus l’offre de disques et d’accessoires se diversifie, ajoute George Smith. Les professionnels apposent leurs signatures et le design des disques se précise.

Je n’étais qu’un débutant et maintenant je suis un collectionneur aussi , avoue-t-il.

Une stratégie municipale nécessaire

Le conseiller municipal Gian-Carlo Carra croit toutefois qu’il faut réfléchir à cet afflux de disque-golfeurs.

J’aimerais utiliser cette nomination de cinquième parcours le plus achalandé pour mettre en place une stratégie municipale de classe mondiale , explique-t-il.

Il souhaite identifier le nombre de parcours nécessaire pour accommoder la croissance du sport et atténuer les impacts sur les parcs. Si vous avez trop peu de parcours, l’herbe disparaît [ce qui nuit aux arbres]. Il faut laisser le temps aux arbres de se régénérer , dit-il.

Avec les informations de James Young