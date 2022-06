L’expertise de la Société du chemin de fer de la Gaspésie reconnue par le MTQ

Le président de la SCFG , Éric Dubé, confirme que des discussions se poursuivent depuis plusieurs mois.

On a été capables de démontrer que nous, on est sur le terrain, on a l'expertise, on a développé des ressources depuis plusieurs années, on a investi beaucoup dans notre main-d'œuvre, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on est capables de réaliser , indique M. Dubé.

On comprend que ce n'est pas de gérer le remplacement d'un pont ou des dossiers majeurs comme ça, ajoute-t-il, mais tout ce qui a trait à l'entretien qui peut être fait pour faciliter la réhabilitation plus rapidement.

Selon lui, le Ministère est en train d'évaluer les tâches qui pourraient être transférées à la SCFG . Certains travaux pourraient passer directement par nous, mentionne-t-il, parce qu'on comprend que ça devrait venir aussi avec du budget.

Chargement de l’image Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé (archives) Photo : Radio-Canada

Éric Dubé indique aussi que les deux parties sont motivées à accélérer la cadence des travaux.

Il salue cette reconnaissance du Ministère.

On a été capables de démontrer nos compétences justement par nos actions qu'on a faites dans les dernières années, tout le travail au niveau de l'entretien. On a fait beaucoup de projets de réhabilitation. Puis on a l'expertise. On a un bon nombre de travailleurs qui sont déjà à l'entretien de la voie.

Cette collaboration permettrait en outre à la SCFG de consolider des emplois.

Le train gaspésien n’est pas un dossier orphelin

Amené à réagir à la publication du rapport intitulé Le train gaspésien, un dossier orphelin , le ministère des Transports se défend de manquer de volonté dans l’avancement des travaux.

Réalisé par la firme Lelièvre Conseils, le rapport dénonçait de longs délais, le manque de volonté du gouvernement du Québec et le peu de pouvoir des intervenants régionaux.

En réponse à plusieurs questions de Radio-Canada, la conseillère en communication du MTQ , Christine Nget, rappelle par courriel que de nombreux travaux de réhabilitation et de reconstruction sont prévus sur le tronçon entre Caplan et Port-Daniel–Gascons au cours des prochains mois. La mise en service de ce tronçon est toujours prévue en 2024 , dit-elle.

Ceux-ci [les travaux] reflètent l’engagement du Ministère à réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie le plus rapidement possible jusqu’à Gaspé , affirme Mme Nget.

Chargement de l’image Des travailleurs remplacent les travers du chemin de fer (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Elle fait valoir que l'appel d’offres pour la réhabilitation du pont de la Petite rivière Port-Daniel, à Port-Daniel–Gascons, a été publié le 7 juin dernier. Ces travaux s’ajoutent, précise Mme Nget, à ceux qui sont déjà prévus en 2022 pour la reconstruction du pont ferroviaire surplombant le chemin du Quai et le ruisseau Leblanc, à Caplan–Saint-Siméon, la réhabilitation des ponts de la rivière Bonaventure et de Shigawake ainsi que le remplacement du ponceau enjambant le ruisseau Castilloux, à Port-Daniel–Gascons.

Mme Nget ajoute que d’autres appels d’offres suivront dans les prochaines semaines, notamment pour le déplacement de la voie ferrée à Port-Daniel–Gascons, le remplacement, par un ponceau, du pont de petite dimension situé au-dessus du ruisseau Arsenault et le remplacement du ponceau enjambant le ruisseau de l’Église, à Caplan.

Elle indique aussi que les travaux d’ingénierie sur une trentaine d’infrastructures à réhabiliter ou à reconstruire, bien que peu visibles sur le terrain, se poursuivent entre Caplan et Gaspé (tronçons 2 et 3).

Le Ministère travaille à compléter la planification des travaux de réhabilitation du tronçon entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé. L'échéancier pour la mise en service de ce tronçon pourra être précisé une fois les travaux d'ingénierie préparatoires plus avancés , mentionne-t-elle.

Chargement de l’image Le Ministère des Transports rappelle que la proximité de la mer et les effets de l'érosion posent des défis supplémentaires dans la planification des travaux. (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le Ministère fait aussi savoir que des discussions sont en cours pour travailler de concert avec la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) et mettre à profit son expertise.

Comme le rapport comparait les délais pour la construction du REM à Montréal avec ceux de la réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie, beaucoup plus courts, Mme Nget affirme que la localisation des travaux, situés en bordure de mer, engendre des particularités propres au territoire de la Gaspésie ainsi que des contraintes environnementales, ce qui a pour effet d’allonger les délais.

Le rapport de la firme Lelièvre Conseils avait reçu un accueil plutôt mitigé.