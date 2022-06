Le projet de construction d’un port pour petites embarcations se concrétise à Clyde River

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi avoir octroyé le contrat de construction à l‘entreprise Pilitak Enterprises, qui est aussi derrière le nouveau centre correctionnel de Baffin, à Iqaluit.

À travers le Régime d’avantages sociaux pour les Inuit, le contrat est censé soutenir la formation et les emplois locaux. Ottawa s’attend aussi à ce que le nouveau port accélère la livraison des marchandises à Clyde River, rende plus sécuritaire l’accès à la mer et améliore le potentiel du tourisme et d'autres activités économiques et sociales.

La communauté de Clyde River, qui compte un peu plus de 1000 habitants, militait depuis plusieurs années pour la construction d’un port pour petites embarcations.

En 2019, le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a promis aux collectivités de Clyde River et d’Arctic Bay qu’il soutiendrait la construction de ces infrastructures.

Les ports pour petits bateaux sont au cœur de la prospérité des collectivités côtières , a déclaré mardi la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, dans un communiqué de presse. Le nouveau port créera des possibilités d’exploitation de pêche commerciale durable et de chasse de mammifères marins, ce qui procurera aux résidents de Clyde River des avantages économiques et sociaux pour l’avenir , a-t-elle ajouté.

La construction du nouveau port doit débuter au courant de l’été et s'étaler sur trois ans.

Ailleurs dans la région, la construction du port en eaux profondes se poursuit à Iqaluit. La communauté de Qikiqtarjuaq attend elle aussi la construction d’un port qui doit notamment servir à l’industrie de la pêche en haute mer.