Procès pour sextorsion : des dossiers nommés Amanda Todd sur l’ordinateur de l’accusé

Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Frank van der Molen, enquêteur et analyste informatique pour la police néerlandaise, a déclaré qu’un des fichiers trouvés sur le disque dur serait lié à une vidéo de 260 secondes et un autre à un profil Facebook.

Cette preuve présentée au jury par la police néerlandaise est la première en trois semaines de procès à établir un lien direct entre Amanda Todd et les appareils électroniques saisis chez Aydin Coban lors de son arrestation en 2014.

Selon l’enquêteur néerlandais, les fichiers nommés Amanda Todd font partie de 1383 fichiers vidéos joués sur le lecteur multimédia de l’ordinateur du suspect.

Frank van der Molen précise toutefois qu'aucune vidéo incluant Amanda Todd a été trouvée sur l'appareil, seulement des références aux vidéos.

Chargement de l’image Le nom d'Amanda Todd apparaît plusieurs fois dans une liste de fichiers joués sur le lecteur multimédia. Photo : Cour suprême de la Colombie-Britannique

L’importance de la saisie des appareils

Le chef enquêteur de la police néerlandaise qui a procédé à l’arrestation d’Aydin Coban en janvier 2014 a poursuivi le témoignage qu’il avait commencé lundi. Joerie van Schijndel a précisé qu’il était important d’arrêter le suspect alors qu’il utilisait son ordinateur pour que les enquêteurs puissent accéder à ses appareils alors qu’ils étaient en ligne.

Lors de l’arrestation, un agent s'est immédiatement rendu dans la chambre du suspect pour éviter que l’ordinateur se place en mode veille.

Des photos prises lors de l’enquête ont été présentées au jury. On y voit plusieurs appareils, dont un ordinateur portable branché à un écran externe, un câble branché à une tour d’ordinateur et un fil relié à une antenne perchée sur une pile de boîtes.

Chargement de l’image On a remis en preuve des photos prises lors des fouilles dans le bungalow où demeurait le suspect. Photo : Cour suprême de la Colombie-Britannique

Une étape encourageante

À l’extérieur du tribunal, la mère d’Amanda Todd a déclaré qu’elle était satisfaite d’enfin voir une preuve être présentée au jury qui lie directement sa fille aux appareils saisis chez Aydin Coban après trois semaines de présentations techniques.

Je me sens soulagée de savoir que la police a trouvé une preuve concrète qui lie le nom d’Amanda et les disques durs de M. Coban, affirme-t-elle. J’espère que plus [de preuves semblables] seront présentés.

Aydin Coban a plaidé non coupable à des accusations d’extorsion, de harcèlement et de communication avec une personne mineure en vue de commettre une infraction sexuelle ainsi qu'à deux chefs de possession de pornographie juvénile.

La procureure de la Couronne, Louise Kenworthy, affirme qu’Amanda Todd, 15 ans, a été victime d’une campagne persistante de sextorsion en ligne de novembre 2009 à février 2012. L'adolescente s'est suicidée en octobre 2012 après avoir publié une vidéo dénonçant la sextorsion dont elle avait été victime.