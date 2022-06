63 000 personnes attendent un médecin de famille au Nouveau-Brunswick

Au mois de février, la liste comportait 55 000 noms de personnes en attente d’un médecin de famille. Mais depuis, 11 000 nouveaux noms se sont ajoutés à la liste. Le gouvernement dit que ces nouvelles inscriptions sont liées à la publicité, ainsi qu’aux nouveaux arrivants dans la province.

Comme 3 000 personnes ont depuis obtenu un médecin de famille, ou une infirmière praticienne, la liste compte maintenant 63 000 personnes.

Un des plus grands défis en santé

Cette question est l’une des plus préoccupantes dans la province, selon Gérard Richard, co-président du Groupe de travail sur la mise en œuvre du plan de la santé du Nouveau-Brunswick.

La question d’accès est un grand défi, je pense que les gens, quand on parle d’accès, on parle d’accès à un médecin de famille, on parle d’accès à un pratiquant des soins de santé primaire, c’est probablement le plus grand défi, c’est ce qu’on entend le plus , rapporte-t-il.

Chargement de l’image Gérard Richard, coprésident du Comité de mise en œuvre de la réforme de la santé, présente un rapport d'étape. Photo : CBC

Les solutions ne sont pas simples, mais selon Gérard Richard, une des premières est le recrutement. À ce niveau, il explique que de plus en plus de partenaires sont impliqués. On commence à travailler avec le ministère de l’Éducation postsecondaire Formation et Travail, on les connecte avec les communautés, donc on fait pas juste de faire Vitalité ou Horizon directement à faire du recrutement, on travaille avec la municipalité, et on est en train d’établir des processus pour l’améliorer, le recrutement et la rétention , explique-t-il.

Gérard Richard cite aussi en exemple des cliniques de santé communautaire, où des médecins de famille travaillent en collaboration avec d’autres professionnels de la santé. Dans certaines de ces cliniques, dit-il, les patients peuvent être vus dans les 24 ou 48 heures.

Si on regarde ce qui se passe à Oromocto, ce qui se passe à Bathurst, avec des modèles, je pense qu’on est capables de travailler là-dessus et même bonifier ce qui va déjà bien. Ça, ça ne se fait pas partout dans la province, ça on a réalisé ça, c’est dans des petites pochettes un peu disparates , remarque Gérard Richard.

Le mois prochain, le Groupe de travail sur la mise en œuvre du plan de la santé devrait publier des cibles précises en ce qui concerne la liste d’attente pour un médecin de famille. Ces cibles seront affichées sur un site web, et elles devraient être mises à jour régulièrement, question de pouvoir suivre l’évolution de cette liste d’attente.

On va avoir des mesures qui vont déterminer des cibles, qui vont être capables de voir, pour voir si on progresse dans la bonne direction ou non. Si on est à environ 60,000 personnes au Nouveau-Brunswick qui n’ont pas de médecin de famille à ce moment-ci, d’ici un tel temps vous allez voir le progrès ou non, j’espère que ça va être du progrès , dit Gérard Richard.

L’opposition s’inquiète du manque de médecins de famille

Le député libéral Jean-Claude D’Amours s’inquiète de constater que 63 000 personnes au Nouveau-Brunswick sont en attente d’un médecin de famille, alors que l’an dernier on parlait de 40 000 personnes.

Le chiffre est énorme, est dramatique, lorsqu’on regarde ces chiffres-là puis on se dit, comment on va faire pour s’en sortir, parce qu’il y a beaucoup plus de gens qui vont sortir du système de santé à la retraite prochainement, que de gens qui vont entrer dans le système de santé.

Selon lui, pour répondre aux besoins de ces dizaines de milliers de Néo-Brunswickois, la province a besoin d’un plus grand nombre de professionnels de la santé. Pour arriver à recruter et à retenir ces professionnels, estime-t-il, Fredericton devra se résoudre à offrir des conditions de travail compétitives avec les autres provinces.

Il faut comprendre pour quelle raison nos professionnels de la santé quittent le réseau, non pas pour la retraite, mais pour aller travailler dans d’autres provinces. Le premier ministre a toujours eu un problème à s’assurer que nos professionnels de la santé puissent être rémunérés adéquatement, à un moment donné, on est dans un monde où est-ce qu’il y a de la compétition, si on veut être en mesure de pouvoir apporter davantage de ressources dans notre province et dans les différents réseaux de la santé, mais va falloir agir , lance-t-il.

Plus d'informations à suivre…