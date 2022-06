Québec accorde plus de 600 000 $ au Partage Saint-François

Au total, le refuge a reçu 637 310 $.

Cette subvention provient du Plan d’action interministériel en itinérance du Québec, qui permet aux organismes de toucher à du financement dédié aux enjeux posés par l’itinérance dans la province.

Le financement accordé par Québec est très bien accueilli par le directeur du Partage Saint-François, Sébastien Laberge. La problématique qu’on veut régler avec cet argent-là est la problématique qu’on avait identifiée à l'automne dernier : la pénurie de personnel. On avait été obligés d’avoir des bris de services l’automne dernier , rappelle-t-il.

À l’automne 2021, l’organisme avait en effet dû fermer ses portes trois fois de suite, faute de personnel disponible durant les horaires de nuit.

« On a déjà vu un énorme impact de cette augmentation de personnel et l’embauche de nouveaux candidats. On reçoit de plus en plus de CV. Ça faisait des années qu’on n'avait pas reçu autant de candidatures. » — Une citation de Sébastien Laberge, directeur du Partage Saint-François

On a confiance qu’avec le nouveau financement et la restructuration qu’il y a eu dans l’organisme, il n’y aura pas de bris de services dans la prochaine année , affirme Sébastien Laberge.

Il mentionne toutefois que de plus en plus de personnes font appel aux services de son organisme, alors qu’il n’a pas plus de lits à offrir.