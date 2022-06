Nouvel hôpital de l’Outaouais : une annonce jeudi et des attentes élevées

Le choix du site du futur Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) de l'Outaouais fait l’objet de plusieurs spéculations depuis que le premier ministre François Legault a promis la construction d’un nouvel hôpital, lors de la campagne électorale en 2018.

Le site situé au nord du secteur de Hull, sur le boulevard de la Technologie, dans le quartier des Hautes-Plaines, avait tout d’abord été désigné par le gouvernement caquiste comme l’emplacement idéal, mais de nombreuses voix se sont levées contre cette idée, la jugeant irréfléchie et irresponsable .

Depuis, les interventions pour que ce nouvel hôpital soit construit au centre-ville de Gatineau ne cessent de se multiplier. Parmi les partisans d’une telle approche, il y a entre autres la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais (CCHADO), pilotée par le président de la Chambre de commerce de Gatineau Stéphane Bisson, qui regroupe des organismes de différents horizons.

En janvier, une résolution adoptée par le conseil municipal de Gatineau a invité le gouvernement à tenir compte de la réalité du territoire gatinois et à choisir un site au centre-ville.

L’ancien maire de la Municipalité, Marc Bureau, qui fait preuve de réserve depuis qu’il a quitté la vie politique, et l’ancien ministre et ex-ambassadeur du Canada, Lawrence Cannon, qui réside à Gatineau, ont fait une sortie publique plus tôt cette année, pour exprimer leur préférence pour un site au centre-ville.

Ce qu’on vient dire à la Ville de Gatineau, c’est qu’on met à la poubelle notre plan d’urbanisme, notre schéma d’aménagement [et] notre plan climat qu’on veut se donner , avait même déploré M. Bureau, concernant le choix envisagé par le gouvernement d'installer le nouvel établissement de santé sur le boulevard de la Technologie.

Marc Bureau a pris la parole lors d'une conférence de presse de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l'Outaouais dont il est membre, en mars dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

Je partage l’analyse de tous ceux et celles qui croient que la facilité d’accès par voiture et l’accessibilité aux transports collectifs, notamment pour les employés hospitaliers et toutes les clientèles, doivent être un facteur déterminant dans le choix du site , a pour sa part soutenu M. Cannon.

La pression s’est avérée si forte que le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, refuse depuis quelque temps de se prononcer sur le sujet, la date d’une annonce ou de confirmer un emplacement.

Je n’ai pas envie d’entrer dans les détails, parce qu’à chaque fois qu’on entre dans ces détails-là, la machine à rumeurs part , a-t-il lancé lors d’un entretien avec Radio-Canada, en avril dernier. Et ça devient toujours très difficile, ensuite, d’expliquer des choses sans pouvoir tout le temps les nommer, parce que le processus n’est pas terminé.

France Bélisle au courant du terrain annoncé demain

En mêlée de presse, mercredi, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a rappelé que la Ville sera partenaire dans le projet de construction, quel que soit le site choisi par le gouvernement.

« À partir du moment où le site est annoncé, la Ville de Gatineau devient un partenaire champion. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Même si le choix s'avère être à l’extérieur du centre-ville, la mairesse qui a été mise au courant du site choisi aime que le gouvernement ait pris un pas de côté pour écouter tous les acteurs dans le dossier et analyser d’autres éléments .

La mairesse de Gatineau France Bélisle, en conférence de presse Photo : Radio-Canada

Je réitère l’ouverture dont le gouvernement a fait preuve dans les éléments soulevés par la Ville de Gatineau comme préoccupations et suggestions. C’est une ouverture qui a été extrêmement appréciée. Mon attente, elle était là et celle du conseil municipal aussi , a-t-elle déclaré.

Je pense que ça se traduira par un site qui sera le meilleur des sites dans les circonstances parce qu’il faut rappeler que le site idéal n’existe pas , a conclu France Bélisle en rappelant que la région faisait face à une pénurie de terrains.

Finalement, dit Action Santé Outaouais

Enfin, c’est le temps d’accoucher. L’hôpital, on en a besoin depuis longtemps. À un moment donné, à mon avis, il faut que ça débloque , a lâché avec soulagement le président d’Action Santé Outaouais qui voit un peu de lumière au bout du tunnel.

Enfin, oui, mais pas de n’importe quelle façon, évidemment. On a des préférences. On a des préoccupations , précise-t-il, avec inquiétude.

Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Pour réaliser la vision que se sont donnée les dirigeants du futur hôpital, il faudra de l’espace, remarque-t-il. Et de la place au centre-ville, c’est souvent limité, dit-il. Notre crainte principale c’est qu’on soit obligé de remodeler la conception de l’hôpital en fonction d’un site plutôt que le contraire [c’est-à-dire] choisir un site en fonction de ce qui a été conçu comme hôpital.

« On a besoin d’un site qui soit assez grand pour un hôpital tel que conçu par le CISSS de l’Outaouais. » — Une citation de Denis Marcheterre, président d’Action santé Outaouais

Un site au centre-ville présente de nombreux avantages sur le plan environnemental, reconnaît d'emblée M. Marcheterre, qui n'appuie pas cette option et qui espère que le gouvernement n’oubliera pas de mettre la santé au centre de la conception de l’hôpital.

Le site choisi doit non seulement pouvoir accueillir le campus santé tel qu’élaboré par les autorités hospitalières, dit-il, mais doit aussi permettre une architecture éclairante qui aide à la guérison en ayant de la verdure, de l’espace à l’intérieur des immeubles, etc.

L’erreur est de choisir un site en fonction des décisions de gérants d’estrade , a-t-il dans une accusation à peine voilée contre la CCHADO . M. Marcheterre aimerait qu’on se fie à l’opinion des experts.