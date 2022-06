Le groupe dirigé par les Sénateurs d’Ottawa développera les plaines LeBreton

La Commission de la capitale nationale (CCN) a annoncé, jeudi matin, avoir signé un protocole d’entente avec Capital Sports Development Inc. (CSDI) pour aménager un centre d’événements majeurs sur les plaines LeBreton.

Il s’agit du groupe dirigé par les Sénateurs d’Ottawa.

Le groupe propose de construire un aréna de hockey de la LNH et un lieu d’évènements au cœur d’un aménagement à usage mixte, situé sur la rue Albert entre la rue Preston et l’avenue City Centre, indique la CCN par voie de communiqué.

Chargement de l’image L'annonce a été faite lors de la réunion du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale, jeudi. Photo : Radio-Canada / Joe Tunney

Le terrain à aménager, identifié dans la proposition de CSDI , est situé entre les stations de l’O-Train Bayview et Pimisi, dans un rayon de cinq à dix minutes de marche de l’une ou l’autre. Il est à proximité des centres-villes d’Ottawa et de Gatineau, des édifices du Parlement du Canada et du Musée canadien de la guerre.

Ce terrain avait été retenu pour accueillir une éventuelle installation majeure dans le plan directeur conceptuel des plaines LeBreton de 2021, à la suite des commentaires de plus de 5000 personnes qui ont participé aux consultations publiques pendant la création du plan.

« Il s’agit d’une autre étape importante dans la mise en œuvre du projet Bâtir LeBreton; le début d’un projet d’aménagement urbain incroyablement stimulant et transformateur qui deviendra une importante destination phare dans la région de la capitale nationale. » — Une citation de Tobi Nussbaum, premier dirigeant, Commission de la capitale nationale [Extrait du communiqué de la CCN]

Le concept proposé par CSDI pour un aréna n’en est qu’à ses débuts et sera précisé au cours des prochains mois, précise la Société d'État fédérale.

Pendant que CSDI poursuit l’élaboration du concept et crée un plan de mise en œuvre, conformément au protocole d’entente, la CCN et le groupe viseront également à conclure un contrat de location à long terme d’ici l’automne 2023.

Ce contrat de location comprendra des conditions commerciales et établira des objectifs clairs en ce qui concerne la durabilité, le logement abordable et les avantages pour la Nation algonquine.

En parallèle, CSDI devra coopérer avec la Ville d’Ottawa pour obtenir les approbations municipales requises.

