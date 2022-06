Opération policière terminée près du parlement, à Québec

Un véhicule suspect a été vu près du parlement. Rapidement, les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité. Le maître-chien a aussi été appelé sur les lieux.

C'est le service de sécurité de l’Assemblée nationale qui a signalé, en matinée, la présence d’un véhicule abandonné, dans une zone où il ne devait pas se trouver.

Comme, le propriétaire du véhicule ne s’était pas manifesté, une enquête avait été déclenchée sur cette personne et les circonstances qui auraient amené le véhicule sur ces lieux.

La police de Québec n'est pas en mesure de dire, pour l'instant, si l'homme arrêté est le propriétaire du véhicule.

Toutefois, on assure que l'appel était non fondé et qu'il n'y a pas de danger pour l'Assemblée nationale. L'opération policière a duré au total une trentaine de minutes.