« Le débat sur les rues partagées était nécessaire », déclare Bruno Marchand

Le maire de Québec affirme que de plus en plus de citoyens sont convaincus des bienfaits des rues partagées - ces voies où piétons, cyclistes et automobilistes doivent cohabiter - qui jalonnent désormais le futur tracé du tramway.

Les gens avaient besoin de comprendre. Maintenant, ils réalisent que ça correspond à ce qu’ils souhaitent en apaisement, en vie de quartier, en diminution de la vitesse automobile, et en augmentation de la sécurité , affirme Bruno Marchand.

Le conseil de quartier de Vanier avait lieu mardi. Bruno Marchand assure que des participants ont profité de l’occasion pour en demander plus.

On ne peut pas en mettre partout

Des rues partagées, on ne peut pas en mettre partout, mais on continue de voir ce qu’on peut faire et de faire évoluer le projet du tramway , souligne le maire.

Vendredi, la Municipalité a annoncé trois nouvelles rues partagées entre Saint-Roch et D’Estimauville, d’une longueur de 250 mètres chacune.

Chargement de l’image La Ville de Québec prévoit de construire cinq stations entre les pôles de Saint-Roch et D'Estimauville, dont une à l'intersection de la 3e Avenue et de la 4e Rue. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

La première sera située sur la 4e avenue, entre la 5e Rue et la 7e Rue; la deuxième verra le jour sur le chemin de la Canardière, dans la diagonale se trouvant entre la 8e Rue et la 8e Avenue; la troisième sera aménagée un peu plus loin sur le même chemin, entre les avenues de Vitré et Bardy.

Le maire s’est exprimé sur le sujet en marge de la conférence de presse qu’il a animée, mercredi matin, pour lancer la saison estivale à Québec.

La Coupe du monde de paracyclisme de passage à Québec

On retrouve notre effervescence et l’animation qui nous caractérise si bien , se réjouit-il, alors qu’une quarantaine de grands événements seront organisés en juillet et août.

En plus des traditionnels Grands feux, Festival d’été, Passages insolites et autres, la Ville accueillera une étape de la Coupe du monde de paracyclisme, du 4 au 7 août, dans Charlesbourg et proposera un tournoi de basketball 3 contre 3, du 19 au 21 août.

Bruno Marchand souligne que la très grande majorité de ces rendez-vous sont gratuits. C’est important dans un contexte inflationniste.

Par ailleurs, 42 places éphémères destinées à favoriser la détente et les rencontres conviviales vont émerger partout dans la ville. Elles seront installées au cours des deux prochaines semaines.