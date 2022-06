Le CRTC impose de nouvelles exigences à Radio-Canada en renouvelant ses licences

Dans une décision rendue publique mercredi, le Conseil a renouvelé jusqu'en 2027 les licences pour les services du radiodiffuseur public national.

Par les nouvelles exigences qu'il impose à la Société Radio-Canada (SRC), le CRTC entend s'assurer que les besoins des communautés en quête d'équité sont non seulement reflétées dans la programmation du radiodiffuseur public, mais que cette programmation est pertinente pour elles .

Entre autres exigences, le CRTC impose au radiodiffuseur public qu'il consacre une portion fixe de ses dépenses de programmation indépendante à la programmation produite par les peuples autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 .

Le CRTC reconnaît dans sa décision les préoccupations des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) selon lesquelles une partie importante des fonds [...] est consacrée à la programmation régionale provenant du Québec, et non à la programmation originale produite par ces communautés en situation minoritaire.

Pour que ces deux types de programmation soient mieux soutenus à l'avenir, le CRTC séparera les exigences en matière de dépenses pour les CLOSM et la programmation régionale du Québec.

La décision du CRTC élabore comme suit les résultats déterminants que la SRC devra atteindre durant la période couverte par ses licences :

Les licences du diffuseur public national, renouvelées par le CRTC, entreront en vigueur le 1er septembre 2022 et seront en vigueur jusqu'en 2027.

Le précédent renouvellement de la licence de la SRC datait de 2013. Or, depuis, des changements importants sont survenus au Canada et dans l’environnement de la radiodiffusion canadienne [...] , écrit le Conseil.

L'émergence de la diffusion de contenu en ligne est l'un de ces changements importants.

À cet égard, la stratégie de la SRC repose sur trois piliers essentiels qui n'existaient pas en 2013 ou, du moins, pas sous leur forme actuelle : Radio-Canada OHdio, CBC GEM et CBC Listen. La webtélé de divertissement ICI Tou.TV, elle, en était à ses débuts.

Pour tenir compte de ces transformations, le CRTC dit avoir élaboré un cadre réglementaire plus moderne et souple .

Il s'agit d' une décision historique a déclaré Radio-Canada/CBC par voie de communiqué, mercredi.

« Nous sommes heureux que le CRTC reconnaisse, pour la toute première fois, l'importance de la contribution de nos services web en continu, ICI.TOU.TV et CBC Gem, et Radio-Canada OHdio et CBC Listen, à l'écosystème du contenu canadien. »