La cloche volée de l’ancienne église Sainte-Cécile récupérée par les policiers

Avec l'aide du public, les agents ont pu identifier un suspect sur la rue Frontenac. Ils ont investi les lieux mercredi matin puis arrêté l'individu. Ils ont récupéré la cloche de l’église aujourd’hui démolie.

L'homme fera notamment face à une accusation de recel de moins de 5000 $.

Le porte-parole du SPS , Luc Tardif, a expliqué que des manœuvres particulières ont dû être entreprises pour récupérer la cloche, dont le poids est substantiel. On ignore comment le malfrat a réussi à la subtiliser.

Chargement de l’image La cloche avait été volée en mai au Centre d'histoire Sir-William-Price. Photo : Radio-Canada

Ça a un certain poids. Ça a pris un certain nombre d’employés de la Ville avec de la machinerie spécialisée et des câblages pour éviter qu’il y ait des blessures et de briser la cloche, mais le tout s’est très bien déroulé , a résumé Luc Tardif.

La cloche sera éventuellement remise au Centre d'histoire Sir William Price, situé dans le parc Ball, à Kénogami.

Avec les informations de Vicky Boutin et Michel Gaudreau