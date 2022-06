Arsenic : la Fonderie Horne claque la porte du comité de la santé publique

Les membres du Comité consultatif de suivi de l'étude de biosurveillance ont été avisés mardi soir et la chaise de l'entreprise est restée vide, rapportent trois sources.

Sur ce comité siègent des représentants de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, du CISSS , de la Municipalité, du ministère de l'Environnement du Québec, mais aussi des résidents et des groupes citoyens et environnementaux.

Il s'agit d'un lieu d'échanges, notamment pour répondre aux inquiétudes de la population à la suite des résultats d'une étude sur les rejets polluants qui « préoccupent » les autorités de la santé.

À l’automne 2018, la santé publique régionale a mené un dépistage du plomb, du cadmium et de l’arsenic chez les jeunes enfants résidant dans le quartier Notre-Dame, adjacent à la fonderie. Les résultats indiquent que ces enfants sont 3,7 fois plus exposés à l’arsenic, un cancérigène reconnu, que des enfants qui ne sont pas exposés à des sources industrielles d’arsenic.

« Des résultats extrêmes, jusqu’à 40 fois plus élevés que la moyenne de la population témoin et n’ayant pas pu être attribués à d’autres sources environnementales d’arsenic que celles provenant de Glencore Fonderie Horne, ont également été mesurés. » — Une citation de Direction régionale de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue

Récemment, le mandat de ce comité a été élargi pour couvrir davantage d'enjeux de santé et d'environnement, et l'ensemble du territoire de Rouyn-Noranda, ce qui a déplu à l'entreprise. Le nom du comité changera aussi pour s'appeler Comité santé et environnement.

Nous avons pris connaissance il y a peu du nouveau mandat , explique la porte-parole de la Fonderie Horne, Cindy Caouette. Elle souhaite dorénavant se concentrer sur d'autres instances pour communiquer avec ses partenaires.

« Ce comité n’ayant plus l’objectif de faire un suivi sur les études de biosurveillance dans le quartier Notre-Dame, mais bien sur la santé et l’environnement de l’ensemble du périmètre urbain de Rouyn-Noranda, nous avons pris la décision de ne plus y siéger. » — Une citation de Cindy Caouette, porte-parole de la Fonderie Horne

C'est décevant, car ça les concerne encore , réagit Nicole Desgagné, porte-parole du comité citoyen Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET), qui siège au comité. Ça touche toute la population de Rouyn-Noranda, l'impact de la fonderie.

« Ils sentent que les astres sont alignés, ils ont de la pression pour que les émissions soient réduites. » — Une citation de Nicole Desgagné, porte-parole du comité citoyen Arrêt des rejets et émissions toxiques

À Rouyn-Noranda, le pourcentage de maladies pulmonaires obstructives chroniques est plus élevé que la moyenne provinciale, l’incidence du cancer du poumon y est nettement plus élevée et les naissances de faible poids sont aussi plus nombreuses.

Controverse au sujet de données dévoilées avec 32 mois de retard

La Fonderie Horne fait les manchettes cette semaine depuis que Radio-Canada a révélé que la publication de données sur le cancer à Rouyn-Noranda a été repoussée de deux ans et demi, à la demande de l'ex-directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

En septembre 2019, le Dr Arruda avait assisté au comité à titre de conseiller du ministre Lionel Carmant et avait pris la décision d'empêcher la diffusion de ces données. Elles n'ont été publiées qu'en mai 2022, soit 32 mois plus tard.

Horacio Arruda avait rencontré les responsables de la Fonderie Horne juste avant de prendre cette décision.

L'ex-directeur national de santé publique doit s'exprimer publiquement à ce sujet, mercredi, à 15 h.

Pas de dissimulation, assure le gouvernement

Aucune information n'a été dissimulée , a affirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué diffusé mardi soir, tout en précisant que les autorités de la santé publique prennent très au sérieux la situation de l'exposition des habitants du quartier Notre-Dame à divers contaminants en provenance de la Fonderie Horne .

« Il n'a jamais été question de dissimuler ou de cacher des informations à la population. » — Une citation de Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

L'annexe retirée du rapport initial, à la demande du Dr Arruda, portait sur l'incidence du cancer du poumon chez les adultes, explique le MSSS, alors que l'étude de biosurveillance concernait les jeunes enfants.

Lors des échanges, le Dr Arruda a soulevé le fait qu'une annexe du rapport devrait plutôt être intégrée dans un autre document , explique le MSSS.

« Bien que l'arsenic puisse causer des cancers du poumon, les cas à Rouyn-Noranda ne peuvent pas être nécessairement attribuables à l'exposition à l'arsenic. Il a donc été jugé important de pousser plus loin les études à ce sujet afin d'en faire une analyse plus robuste. » — Une citation de Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec