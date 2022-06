J. K. Rowling est une jeune auteure inconnue lorsqu’elle publie en anglais le livre Harry Potter and the Philosopher’s Stone, le premier tome d’une saga qu’elle a en tête et qui a précédemment essuyé le refus d’une dizaine d’éditeurs.

Dès sa première année de publication, son roman attire l’attention des jeunes lecteurs et remporte plusieurs prix littéraires qui contribuent à le faire connaître.

En 1998, le livre est traduit en français chez Gallimard Jeunesse et paraît sous le titre Harry Potter à l'école des sorciers. Suivent en 1999 les deuxième et troisième tomes en français : Harry Potter et la chambre des secrets et Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban.

Reportage de Jacques Rivard sur le phénomène littéraire de la série Harry Potter en Grande-Bretagne comme partout dans le monde jusqu'au Canada.

Comme le montre ce reportage au Téléjournal du 8 juillet 2000, le quatrième tome de la série, Harry Potter et la Coupe de feu, marque un tournant pour J. K. Rowling et son univers littéraire. La folie Harry Potter a gagné les enfants des deux côtés de l'Atlantique, explique le journaliste Jacques Rivard.

À Londres, l’écrivaine a eu droit à un lancement à la gare de King's Cross où elle est montée à bord du train Hogwarts Express. Puis, un peu partout dans le monde, des librairies ont organisé des activités thématiques pour accueillir les lecteurs impatients de se procurer la suite des aventures du jeune sorcier dès le coup de minuit.

Le roman Harry Potter and the Goblet of Fire est deux fois plus imposant que les précédents tomes, ce qui ne semble pas effrayer les jeunes lecteurs. Avant même sa parution en librairie, le livre est déjà un succès de vente en ligne.

On s'attend à ce que les 300 000 copies canadiennes s'envolent comme par enchantement , déclare le journaliste Jacques Rivard qui est à même de constater l’engouement à Vancouver.

Entrevue de Stéphan Bureau avec l'écrivaine J. K. Rowling sur l'engouement autour de sa série de livres jeunesse Harry Potter.

Au Téléjournal du 24 octobre 2000, l’animateur Stéphan Bureau présente une longue entrevue en anglais avec la romancière J. K. Rowling, encore médusée par l’engouement autour de sa série.

Je pensais que mon livre plairait peut-être à une poignée de gens , explique-t-elle à Stéphan Bureau. Les livres jeunesse deviennent parfois célèbres, mais rarement leurs auteurs.

À la lumière de ce qui est arrivé, je crois que c'était une très bonne chose d’avoir tout planifié avant que commence toute cette folie , déclare J. K. Rowling qui entend écrire les trois autres tomes de sa série selon ses plans et sans se préoccuper des opinions extérieures.

Pour l’auteure qui a d’abord écrit en secret durant sept années, le fait d’être publiée a tout de même été libérateur. Personne n’avait lu un mot, c’était mon monde intime , révèle-t-elle à l’animateur sur la période qui a précédé la parution de son premier roman.

Nous devons apprendre à surmonter nos peurs , exprime J. K. Rowling à propos des critiques qui soulèvent le caractère sombre de ses livres. Il faut nommer, employer le nom précis au lieu d'exagérer les choses pour qu'elles n'effraient davantage.

En 2000, J. K. Rowling craint que sa célébrité lui fasse perdre contact avec le quotidien qui est la source de son écriture. Elle compte toutefois attendre d'avoir rédigé les sept tomes de la saga Harry Potter avant de se lancer dans un autre projet littéraire.

Reportage d'Alexis Deschênes sur l'engouement autour de la sortie du cinquième tome de la série de romans Harry Potter.

Il faudrait d’ailleurs attendre trois ans entre la parution de Harry Potter et la Coupe de feu et Harry Potter et l'Ordre du Phénix, cinquième tome encore plus sombre et volumineux de la série de livres de J. K. Rowling.

Comme en témoigne ce reportage au Téléjournal, le roman sort dans sa version anglaise le 21 juin 2003.

Dans une librairie de Montréal, le journaliste Alexis Deschênes s’entretient avec des francophones qui ne peuvent attendre sa traduction en français qui doit paraître six mois plus tard. « Je ne serai pas capable d’attendre jusqu’en décembre », exprime une lectrice impatiente qui comptait les jours avant la parution du roman.

Cette année-là, avec ses 900 000 exemplaires, la version originale anglaise du cinquième tome des aventures d’Harry Potter représente le plus grand tirage d’un livre au Canada.

Le reportage nous montre aussi les camions de Postes Canada qui doivent livrer avant 13 h les 70 000 exemplaires de Harry Potter and the Order of the Phoenix commandées en ligne.

On ne rigole pas avec le dernier Harry Potter , conclut le journaliste Alexis Deschênes, car ce livre, c'est une fenêtre sur l'évasion .