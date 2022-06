Le Cégep de Rimouski choisit de mettre en vente ses résidences étudiantes

En entrevue à l'émission Info-réveil, le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, explique que l’administration va explorer au cours de la prochaine année la possibilité de mettre en vente ses résidences pour les confier soit à un promoteur privé, soit à un organisme sans but lucratif (OSBL), soit à une coopérative d'habitation.

« Les résidences sont un actif, on ne parle pas de se débarrasser des résidences évidemment, mais on parle de trouver un partenaire d’affaires. [...] C’est par cette stratégie-là qu’on va régler la dette. » — Une citation de François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

M. Dormier précise que le Cégep de Rimouski entend demeurer partenaire des résidences et prévoit d’assumer une partie des coûts d'exploitation et de rénovation.

Chargement de l’image François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Approbation de Québec

Le plan de redressement financier doit être déposé avant le 30 juin auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui devra l’approuver. C’est d’ailleurs lui qui est propriétaire de tous les bâtiments du Cégep, y compris des résidences, qui accueillent plus de 400 personnes.

Ça prend la permission spécifique de la ministre pour pouvoir vendre l’actif et garder l’argent dans ce scénario, explique François Dornier. [...] On est confiant que c’est un scénario viable qui mérite d’être exploré plus avant.

Une gestion contestée

La présidente sortante du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski, Marie-Josée Boudreau, a réagi à l’adoption du plan de redressement financier au micro d’Info-réveil.

Pour nous ce qui est essentiel dans le plan adopté hier, c’est la mise en place de plus de contrôle de la part du C.A., [...] que l’interne soit davantage impliqué, puis qu’il y ait davantage de redditions de comptes sur les dépenses du Cégep , affirme-t-elle.

Mme Boudreau remet en question la gestion du Cégep de Rimouski. Elle ne croit pas que le changement du mode de financement des cégeps, la baisse du nombre d’étudiants et la pandémie de COVID-19 soient les seules explications à l’endettement du Cégep.

« Nous, on a creusé la dette, alors que les autres [cégeps] sont en surplus. » — Une citation de Marie-Josée Boudreau, présidente sortante du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski

Mme Boudreau insiste sur l’importance de connaître les causes de la dette de près de 4 millions de dollars pour que la situation ne se reproduise pas.

Avec les informations d’Édouard Beaudoin