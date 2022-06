COVID-19 : 8 décès supplémentaires et 43 hospitalisations de plus au Québec

De ce nombre, 33 patients se trouvent aux soins intensifs, soit 2 de moins que dans le bilan précédent.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 108 malades de la COVID-19 ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que 65 ont obtenu leur congé.

Huit malades de plus ont aussi succombé à la maladie, portant à 15 553 le bilan des victimes depuis le début de la pandémie.

Québec recense également 1110 nouveaux cas d'infection, ce qui porte à 1 081 138 le nombre de cas confirmés au Québec depuis février 2020.

Le taux de positivité s'élève à 9,8 % au Québec, selon les plus récentes données du MSSS.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

À ce jour, plus de 91 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 15 % une quatrième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.