Les Néo-Écossais peuvent continuer d’accumuler des points avec les achats en pharmacie.

Rien n'indique que le public est menacé par cette pratique actuelle , dit registraire de l'Ordre, Beverly Zwicker. Nous ne voyons pas la nécessité de prendre des mesures supplémentaires

Samedi, les pharmaciens du Nouveau-Brunswick ont voté pour interdire toute forme d'incitation aux consommateurs liée à l'achat d'ordonnances, y compris l'argent comptant, les prix, les coupons ou les points de fidélité.

L'interdiction s'applique également aux services pharmaceutiques tels que les renouvellements d'ordonnances ou les vaccins.

La registraire de l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Anastasia Shiamptanis dit que la décision était en préparation depuis longtemps. Il serait contraire à l'éthique de fournir un type de récompense à quelqu'un pour avoir fourni des soins de santé , dit-elle.

Le Nouveau-Brunswick est la septième province au Canada à adopter la politique, après l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Chargement de l’image Beverly Zwicker est la registraire de l'Ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse

Mais Beverly Zwicker explique que les pharmaciens de la Nouvelle-Écosse ont abordé cette question éthique il y a neuf ans et ils sont arrivés à une conclusion différente.

Ce que nous avons établi en 2013 semble fonctionner , dit-elle.

Beverly Zwicker soutient qu'il y a des intérêts publics concurrents en jeu , y compris les avantages que les gens tirent des récompenses, et la valeur de ces programmes de récompenses pour encourager les patients à rester dans une pharmacie .

Selon l'Ordre , voir le même pharmacien permet une surveillance plus étroite de la santé d'un patient et plus de chances de signaler d'éventuelles interactions médicamenteuses.

En 2013, les pharmacies de la Nouvelle-Écosse recrutaient agressivement des patients en offrant des primes pour le changement, mais la pratique a été arrêtée par souci de continuité des soins.

Ils ont créé un règlement qui interdisait essentiellement les incitations ou les programmes de bonus limités aux nouveaux patients uniquement , précise la régistraire.

Elle ajoute que l'Ordre applique des normes professionnelles qui garantissent que les Néo-Écossais reçoivent le même traitement partout.

Chargement de l’image Une pharmacienne derrière son comptoir Photo : Getty Images / Scott Olson

Elle fait remarquer que le système d'information centralisé sur les médicaments de la province permet aux pharmaciens de consulter l'historique complet des ordonnances des patients de n'importe où.

Ces deux mesures garantissent que les patients reçoivent une norme de soins similaire dans chaque pharmacie.

Beverly Zwicker affirme que l'Ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse reste ouvert aux commentaires du public. Si les gens demandent le changement, elle dit que la politique peut toujours être révisée.

La procédure en Nouvelle-Écosse est assez rapide, l'Ordre peut rédiger une modification et la soumettre à la province pour approbation.