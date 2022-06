Du hockey junior B à Cap-Pelé

C'est Hockey Nouveau-Brunswick, qui en a fait l'annonce. La nouvelle franchise débutera ses activités dès l'automne prochain. L’équipe sera connu sous le nom des Kings du Sud-Est et jouera ses matchs à domicile à l’aréna Pelé de Cap-Pelé.

Le directeur-général de l’équipe, Paul Ouellette, est déjà au travail. Il croit que l'arrivée d'un club junior B permettra aux jeunes de la région de jouer au hockey à un niveau élevé sans avoir à déménager.

Nous pensons qu’il y a un manque dans la région pour les jeunes qui obtiennent leur diplôme du secondaire et qui veulent continuer à jouer du hockey de bon calibre , dit-il.

« La région a déjà trois autres équipes mais elles s’adressent davantage aux joueurs de leur localité. Nous voulons offrir la possibilité aux jeunes de Shédiac, Cap-Pelé et du sud-est de continuer à pratiquer leur sport et se développer comme athlète tout en demeurant dans la région et ainsi pouvoir poursuivre leurs études postsecondaire près de la maison »