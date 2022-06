Passeports : les files d’attente sont toujours aussi longues à Gatineau et à Ottawa

Mercredi matin, une longue file d’attente dans laquelle poireautaient plus d'une centaine de citoyens s’était formée autour de l'édifice qui abrite le bureau de la rue Champlain.

La file s’étirait sur des dizaines de mètres. Des résidents rencontrés sur place par une équipe de Radio-Canada ont dit qu’ils se sont pointés sur les lieux au petit matin, avant les heures d’ouverture, pour être certains de rencontrer un représentant.

Je suis partie à 3 h 30. Je suis arrivée à 6 h pour déposer ma demande de passeport , a raconté Ida Sandes, une résidante de Boucherville qui a préféré faire la route jusqu’à Gatineau, au lieu de se rendre à Montréal.

Il y a moins d’attente ici qu’à Montréal. Là-bas, il paraît que c’est la folie, puis ils ne voulaient pas prendre notre demande tant que ce n’était pas 48 heures à l’avance.

C’est stressant, je ne voulais pas prendre de chance , se plaint-elle. On part dans trois semaines.

« Je ne trouve pas ça normal! » — Une citation de Geneviève Brassard, résidente de Laval

Geneviève Brassard, une résidente de Laval, est arrivée à 7 h du matin pour récupérer son passeport et formuler une demande au nom de son fils.

Ma demande a été faite le 31 mars dernier et j’attends toujours une réponse. Donc, je suis venue voir si je pouvais récupérer mon passeport et en même temps faire ça pour mon fils , a-t-elle raconté.

À Laval, la situation est chaotique , relate Mme Brassard, qui part en voyage jeudi. Elle pensait avoir plus de chance et de réponses à Gatineau.

Je trouve qu’il y a un gros manque d’information. On est dans le néant , se plaint-elle. On essaie d’appeler pour [ne pas engorger les files] et éviter qu’il y ait trop de monde au bureau des passeports, mais on n’a pas de réponse. On n’a alors pas d'autre choix que de se présenter.

Chargement de l’image Des citoyens font la file devant le bureau de Service Canada pour obtenir leur passeport, à Gatineau, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Stéphane Leclerc

Des coupons à la rescousse?

La ministre responsable de l'émission des passeports, Karina Gould, a déclaré dans diverses entrevues, mardi, qu'il y aurait, mercredi matin, une distribution de coupons aux divers bureaux de Service Canada.

Ces coupons sont censés attribuer une heure de rendez-vous à leurs détenteurs ce qui, selon la ministre Gould, permettra aux demandeurs de passeport de ne plus avoir à rester dehors devant les bureaux de Service Canada.

À Gatineau, toutefois, au passage de Radio-Canada, il n’y avait toujours pas eu de distribution de coupons.

Karina Gould a répété, comme elle le fait depuis plusieurs jours, que des embauches ont été faites à Service Canada, avec l'ajout de 600 employés, mais que ce recrutement n'est pas terminé. Elle a dit qu'elle partageait la frustration des Canadiens face à la situation.

Chargement de l’image Certains citoyens ont fait la file pendant des heures avant de parler à un représentant de Service Canada, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Stéphane Leclerc

Pour sa part, à la Chambre des communes, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que la situation dans les bureaux de passeports était inacceptable et a ajouté que son gouvernement tentait de rediriger des ressources additionnelles vers Service Canada en provenance d'ailleurs au sein de l'appareil fédéral.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a d'ailleurs déclaré que son ministère est venu en renfort, des ressources ayant été prêtées pour aider Passeport Canada, mais elle a rappelé que pendant la période actuelle, le personnel de son ministère doit aussi traiter les déclarations d'impôt.

Avec les informations de Christian Milette et de la Presse canadienne