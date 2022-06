Le pipeline Trans Mountain n’est plus rentable pour Ottawa

La décision prise par Ottawa d’acquérir le pipeline pour 4,4 milliards de dollars causera une perte nette pour le gouvernement, selon la plus récente évaluation du bureau du directeur.  (Nouvelle fenêtre) Il estime que le projet n’est plus rentable, avec une valeur actuelle nette négative de 600 millions de dollars.

Ce nouveau bilan publié mercredi fait état d’une baisse de 1,2 milliards de dollars de la valeur du projet depuis la dernière évaluation, en décembre 2020.

Cette baisse s’explique notamment par le fait que la date de mise en service a été repoussée à la fin de 2023 et que les coûts estimés de construction ont presque doublé en février, passant de 12,6 milliards de dollars à 21,4 milliards de dollars. L’entreprise Trans Mountain Corporation avait expliqué ce bond en soulignant les contrecoups de la pandémie et les inondations en Colombie-Britannique.

Ces estimations du coût du projet d'expansion sont bien au-dessus de celle donnée au moment du rachat du pipeline par Ottawa auprès de la pétrolière texane Kinder Morgan, en 2019. Le coût annoncé du projet était alors de 7,5 milliards de dollars.

Le directeur parlementaire du budget a aussi analysé un second scénario dans lequel on mettrait fin au projet d’agrandissement du pipeline Trans Mountain dès maintenant. Dans ce cas, le gouvernement aurait à radier des actifs d’une valeur de plus de 14 milliards de dollars, ce qui mènerait à une importante perte financière et qui se traduirait par la fin de Trans Mountain Corporation.

L’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, qui s’étend d’Edmonton à Burnaby, dans le Grand Vancouver, doit augmenter sa capacité d'environ 300 000 barils par jour à 890 000 barils par jour.