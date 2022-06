Robert Marinier et Chloé LaDuchesse lauréats du Prix Trillium 2022

Robert Marinier a été récompensé du Prix littéraire Trillium en langue française pour son ouvrage, Un conte de l'apocalypse, publié aux Éditions Prise de parole. Chloé LaDuchesse a quant à elle obtenu le Prix de poésie Trillium en langue française pour Exosquelette, publié aux éditions Mémoire d'encrier.

Je suis émerveillée par les voix singulières et talentueuses de nos finalistes et par les excellents ouvrages que nous avons le privilège de soutenir et de lire , a partagé par communiqué la présidente-directrice générale d’Ontario Créatif, Karen Thorne-Stone.

L’ouvrage de Robert Marinier raconte un futur pas si lointain ravagé par les dérèglements climatiques, des villes sont submergées, des routes sont détruites et les flots de migrants convergent vers les dernières terres arables.

Au Canada, une faction extrémiste du Parti vert organise un coup d’État et condamne à mort tous ceux qui ont nié le réchauffement de la planète. Une rébellion se lève. Persuadé d’être dans une pièce de théâtre, Guy Coudonc reste détaché de la catastrophe avant d’être catapulté au rang de personnage principal de cette fable écologique.

De mon corps comme refuge et comme outil de médiation du monde, il est aussi question ; du besoin de bouger, de me projeter, m’attacher, tâtonner ; de fuir également. Les souvenirs et les inventions se superposent par strates jusqu’à se contaminer, teintent les lieux où j’ai vécu – où j’y ai cru. Et si le corps est un territoire, alors j’aspire à le quitter aussi souvent que possible, non pas pour me trouver, mais pour m’agréger de tout ce que je ne suis pas encore, quitte à vouloir, ensuite, me délester des traces des autres sur ma peau. Sans les mots pour barder ma peau, je suis invisible. Ce que j’écris me révèle, devient mon exosquelette , illustre pour sa part Chloé LaDuchesse à propos de son ouvrage.

Le Prix littéraire Trillium en langue anglaise a été remis à Ann Shin pour le livre The Last Exiles, alors que Bardia Sinaee a remporté le Prix de poésie Trillium en langue anglaise pour Intruder.

Il s’agit du 35e Prix littéraire Trillium, un prix décerné chaque année, qui met à l'honneur l'excellence littéraire de quatre auteurs ontariens.

Pour l'édition 2022, 16 finalistes  (Nouvelle fenêtre) étaient en lice pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

