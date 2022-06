Une montée de la violence envers le personnel travaillant aux urgences à Charlottetown

La Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard exhorte, quant à elle, les patients et leur famille à faire preuve de patience et de respect, alors que les services d’urgences doivent composer avec un achalandage accru depuis le début de la pandémie.

« Les infirmières doivent être là pour faire leur travail. Elles ne doivent pas être préoccupées par leur sécurité. » — Une citation de Gordon McNeilly, député libéral

Selon le député Gordon McNeilly, les comportements violents envers les professionnels de la santé de l’hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown deviennent de plus en plus fréquents.

Il dit avoir reçu plusieurs plaintes de la part de ces travailleurs dans les dernières semaines.

Ce sont des insultes, c’est même de l’agression physique, déplore le politicien.

La Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que dans cette troisième année de la pandémie, les travailleurs de la santé voient, une société stressée, épuisée et frustrée .

Pour le député Gordon McNeilly, le débordement aux urgences dans les hôpitaux contribuerait à l’augmentation des incidents violents.

Les centres d’urgence sont très occupés, je pense que les infirmières, le personnel et les patients subissent beaucoup de stress, explique-t-il.

Il suggère une amélioration dans les services de sécurité dans les hôpitaux.

L’équipe travaillant dans la sécurité doit recevoir un entraînement adéquat et avoir plus d’incitatifs pour travailler, comme un meilleur salaire et plus de soutien précise Gordon McNeilly.

Une demande réitérée par le Syndicat des infirmières et infirmiers de l’île.

C’est un problème complexe qui nécessite des solutions complexes, y compris une augmentation du personnel de sécurité formé pour intervenir dans des situations potentiellement violentes , a déclaré Joanne Chisholm, la vice-présidente du syndicat dans un communiqué envoyé à Radio-Canada.

Une évaluation des risques réalisée l’an dernier avait recommandé qu’un service de sécurité supplémentaire soit ajouté aux urgences de l’hôpital de Charlottetown.

Dans un récent sondage, plus de la moitié des membres du Syndicat des infirmières et infirmiers de l’île ont indiqué qu’ils avaient été victimes de violence sur leur lieu de travail.

Neuf infirmières sur 10 ont indiqué que le comportement violent provenait des patients.

Selon ce même sondage, 44 % d’entre elles affirment avoir été cible d’un acte violent provenant des membres de la famille des patients.

Les infirmières ne devraient pas se demander si aujourd’hui, c’est le jour où elles seront cible d’une agression verbale ou physique au travail, déplore Joanne Chisholm.

Outiller les professionnels

Gestionnaire du bien-être et de la sécurité à Santé Île-du-Prince-Édouard, Allison Wyatt a déclaré que les cas d'harcèlement envers les professionnels de la santé sur leur milieu de travail est un problème qui touche tout le pays.

Nous essayons de faire de notre mieux pour outiller le personnel sur la façon de gérer ce type de situation, dit-elle.

Une loi fédérale est entrée en vigueur en janvier dernier pour protéger les travailleurs de la santé et les patients contre les menaces, la violence et le harcèlement.

Les personnes reconnues coupables d’infractions en vertu de cette loi peuvent écoper d’une peine de prison allant jusqu’à 10 ans.