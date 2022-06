Un message inquiétant devance la fin de l’année scolaire dans une école de Shediac

Ni le District scolaire francophone Sud ni le détachement de Shediac de la GRC n’ont voulu pour l’instant dévoiler la teneur du message et son degré de dangerosité.

« Depuis quelques jours, la communauté de l'école Mgr-François Bourgeois vit des moments d'incertitude et, pour certains, d’anxiété en raison d’un message inquiétant aperçu à l’école. » — Une citation de District scolaire francophone Sud

La menace est évaluée comme étant faible, mais les autorités concernées ont décidé de ne pas prendre de risque.

Chargement de l’image L'école primaire Mgr-François-Bourgeois de Shediac. Photo : Radio-Canada

La direction du District scolaire francophone Sud et de l’école, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le North American Centre for Threat Assessment and Trauma Response, une firme spécialisée en évaluation de la menace, ont pris toutes les mesures nécessaires pour évaluer le risque, a indiqué le message envoyé aux parents.

Toutefois, nous sommes conscients du sentiment qui habite plusieurs élèves, parents et membres du personnel, malgré toutes les démarches entreprises afin d’assurer la sécurité de l’école , est-il inscrit dans la missive.

Soutien aux élèves

Soucieux du mieux-être et de la santé émotionnelle des élèves et du personnel et en raison des nombreuses absences , la direction du District scolaire francophone Sud a donc pris la décision de devancer la fin des classes à l’école Mgr-François-Boudreau de Shediac.

La direction de l’école et du District scolaire francophone Sud ont mis en place des services de soutien aux élèves qui en éprouvent le besoin, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire et d’entreprendre les vacances estivales l’esprit tranquille , précise-t-on dans la lettre aux parents.

Le personnel enseignant demeurera en place jusqu’à vendredi.

Le District scolaire francophone Sud a souligné l’engagement du personnel de l’école qui a fait preuve de vigilance et qui a offert toute sa collaboration dans cette situation hors du commun .

L’école primaire Mgr-François-Bourgeois accueille près de 500 élèves et membres de personnel.