Matane poursuit la consultation sur le réaménagement de son centre-ville

Le projet de transformation du centre-ville de Matane est en branle depuis quelques années. En 2018, la Ville de Matane avait présenté une première ébauche de ce plan d'avenir élaboré par l'architecte Pierre Thibault.

Cette vision proposait de relier trois secteurs, soit la plage, le centre-ville et le parc des Îles.

Chargement de l’image Le parc des Îles, au centre-ville de Matane, est concerné dans ce projet de réaménagement (archives). Photo : Radio-Canada

Au fil des années, la firme BC2, mandatée par la ville comme consultante externe, a également effectué des rencontres avec les différentes parties prenantes du milieu municipal, économique, culturel et communautaire afin de développer le projet.

Un sondage a aussi été réalisé auprès de plus de 1000 Matanais en février 2022.

« Quand on a un taux de participation comme ça, c’est très significatif. » — Une citation de Syvlain Gariépy, urbaniste chez BC2

Chargement de l’image Les consultants et urbanistes Vincent Racine et Sylvain Gariépy ont présenté le projet à la bibliothèque municipale. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Les résultats de ce sondage ont été présentés lors de la consultation publique mardi.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, est satisfait des discussions et du taux de participation au sondage.

« Ça a été une très belle soirée. Je suis bien content de la participation citoyenne dans cette démarche du PPU afin que notre population dise aux élus ''voici comment on aimerait voir notre centre-ville pour qu'il soit dynamique et agréable à vivre pour tous les âges''. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Chargement de l’image Une vingtaine de citoyens ont participé à la consultation publique. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Il est important pour lui que tous les commentaires du public soient pris en compte dans le développement du PPU afin d'établir les priorités sur lesquelles doit se pencher la Ville.

C’est important pour nous d’avoir le pouls de la population. Autrement dit, ce qu’on va faire, on veut que ça réponde à leurs attentes plutôt que de leur imposer des changements au gré de l’humeur des conseils municipaux. C'est vraiment la population qui oriente les élus , indique-t-il.

Chargement de l’image Eddy Métivier estime que ce plan de réaménagement est porteur pour la Ville de Matane. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

M. Métivier ajoute que grâce aux suggestions des répondants, la Ville pourra plus facilement aller chercher de l'aide financière au sein du gouvernement puisqu'il y a une meilleure acceptabilité sociale.

Quatre grandes orientations

À partir de ce sondage, la firme BC2, a permis de tracer les différentes orientations du projet de réaménagement.

En d'autres mots, elle s’est chargée de faire le lien entre les réponses et la vision du centre-ville.

Les quatre orientations : Offrir milieu vie durable, de qualité et adapté Positionner le centre-ville de Matane comme un incontournable pour ses commerces et ses services Protéger et valoriser les richesses naturelles, tout en luttant contre les changements climatiques Promouvoir la culture, les arts et le patrimoine

On veut une population diversifiée au centre-ville. Des aînés, mais aussi des jeunes familles et des étudiants, donc on veut un centre-ville animé. On veut que l’aménagement urbain supporte une panoplie d'activités. On veut avoir quelque chose de confortable, de durable et qui invite les gens à rester , affirme le vice-président de BC2, Sylvain Gariépy.

Ces orientations ont, par le fait même, permis d’élaborer un concept préliminaire, à titre de point de départ pour le plan d'aménagement du centre-ville de Matane.

Le concept préliminaire du centre-ville

Le premier plan du centre-ville de Matane cible sept secteurs ainsi que les immeubles qui s'y trouvent.

En termes d'aménagement, il y aurait un trajet à sens unique sur la rue Saint-Jérôme qui partirait, direction sud, de la rue Saint-Georges jusqu'à la rue Otis. En sens inverse, les conducteurs poursuivraient sur la rue Otis, qui borde la rivière, jusqu'au croisement entre la rue Saint-Christophe et Saint-Jérôme.

Chargement de l’image Le sens unique commence à l'intersection des rues Saint-Georges et Saint-Jérôme et se termine à l'intersection des rues Otis et Saint-Jérôme. Photo : Courtoisie : Ville de Matane

Dans un autre secteur, l'église Saint-Jérôme et le garage municipal pourraient également être convertis en salle de spectacle ou en salle communautaire polyvalente.

La firme propose que l'ancienne usine Canadelle et l'ancienne Boulangerie Pelletier soient transformés en immeubles résidentiels.

Le marché public s'installerait à la Place des Rochelais.

Le concept, c’est de voir comment on peut développer les terrains qui sont susceptibles au redéveloppement. On a beaucoup axé sur l'habitation , explique l'urbaniste.

Chargement de l’image Sept sites seraient transformés dans le concept préliminaire. Photo : Courtoisie : Ville de Matane

Le premier plan d'aménagement prévoit aussi un parcours piétonnier qui relie le nord et le sud du centre-ville ainsi qu'une végétalisation des espaces publics.

Les citoyens réagissent à ce concept préliminaire

Une vingtaine de citoyens ont transmis leurs commentaires sur cette première vision.

Je trouve que la vision est belle. C’est un beau projet, c’est un projet d’avenir , lance la présidente de Taxi Matane, Johanne Beaulieu.

Mon inquiétude est la circulation parce qu'on change beaucoup les trajets pour les taxis. […] Le sens unique n'est pas bête, mais il va y avoir beaucoup de travail à faire pour que ce soit opérationnel pour tout le monde , ajoute Mme Beaulieu.

« C’est un projet préliminairement intéressant! » — Une citation de Michel Groulx, nouvel arrivant de Matane

Je suis agréablement surpris de ce projet parce qu'en arrivant à Matane, on s’en venait avec l’idée d’habiter le centre-ville. On s’est pris une maison au centre-ville et on avait le goût de marcher un peu comme on le faisait à Montréal. […] Avec ce qu’on nous a présenté, on voit qu’on veut vraiment redynamiser le centre-ville et ça tombe pile avec ce qu’on avait le goût de vivre , confie Michel Groulx, citoyen de Matane depuis un mois.

Chargement de l’image Michel Groulx s'est établi à Matane en mai 2022. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Certaines inquiétudes ont été soulevées en lien avec les fournisseurs de marchandises.

Je trouve que le projet est bon, mais il y a beaucoup de points d’interrogation par rapport à la circulation. On est en restauration, c’est sûr qu’il y a un système de livraison. La rue Soucy va se trouver juste accessible dans un sens, mais nous, on s’en sert beaucoup pour revenir au commerce. Donc, ce n'est déjà pas bon pour nous, mais c’est sûr qu’il y a une solution qu’on peut trouver , avance le gérant d'Italia Pizzeria, Danny Gauthier.

Chargement de l’image Actuellement, la rue Saint-Jérôme est à sens unique à partir de la rue Soucy jusqu'au pont. Ce trajet pourrait toutefois être agrandi d'ici quelques années avec la vision de la firme BC2. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Quelques personnes ont aussi remis en question l'aménagement des infrastructures en raison du déneigement des rues et des hivers rudes dans la région.

Chargement de l’image Les citoyens présents étaient invités à apposer leurs commentaires sur le concept préliminaire de la firme BC2. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Le coordonnateur du comité de logement Action de l’Est, Sylvain Dubé, a, pour sa part, fait connaître ses préoccupations quant à l'accessibilité aux logements et à la mixité des couches sociales de la population.

« Quand on annonce de nouveaux quartiers ou des agrandissements, il est important qu’on se préoccupe de notre voisin et qu’on inclut des services pour tout le monde, peu importe son statut socio-économique. » — Une citation de Sylvain Dubé, coordonnateur du comité de logement Action de l’Est

Chargement de l’image Sylvain Dubé espère que la Ville prendra en compte ses suggestions. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Ce que je souhaite, c’est un minimum de 20 % de logements sociaux dans toute nouvelle construction. Pour donner une idée d’échelle, si on construit 100 logements, il faut qu’il y ait des logements qui soient abordables, c’est-à-dire qui ne dépassent pas 30 % du revenu d’une personne , poursuit-il.

Les prochaines étapes du projet

Dans les prochains mois, la firme va finaliser le concept préliminaire à partir des suggestions reçues par les citoyens.

Elle va ensuite présenter son plan d’action final et, d’ici l’automne prochain, le Plan particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville devrait ensuite être adopté par la Ville.

Chargement de l’image Les travaux commenceront dès que le projet sera adopté. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Pour les citoyens qui n’étaient pas présents lors de la consultation publique mardi soir, le concept d’aménagement, qui était présenté sur de grands cartons, sera affiché quelques semaines à la bibliothèque municipale.

Ceux qui le souhaitent pourront transmettre leurs commentaires à la Ville.