Rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne à Regina

Le président de l’Assemblé communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, veut faire connaître les besoins de la communauté.

Les infrastructures et l'éducation font partie de ces priorités, tout comme la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Les transferts fédéraux vers la province sont un autre point important pour les francophones. Denis Simard aimerait savoir si les agents fédéraux peuvent avoir l’obligation d’assurer des services en français.

On ne peut pas s’empêcher de parler de quelques-uns de nos besoins dans le temps limité qu’on a pour interagir avec le comité , dit-il.

Un spectacle a été présenté par des artistes fransaskois, dont La raquette à claquettes, Étienne Fletcher, Alexis Normand et Lunch Krew. Laurier Gareau a aussi lu un extrait de son livre La trahison pour commémorer la Journée nationale des peuples autochtones.

Des représentants de la communauté fransaskoise et des membres invités qui s’impliquent dans les différentes populations francophones ont pris part à ce spectacle.

La directrice du Conseil culturel fransaskois, Suzanne Campagne, croit que cette collaboration à la rencontre annuelle fait partie de la mission de l’organisme. C’est une occasion, dit-elle, de mettre en lumière les artistes d’ici.

« Je suis très fière de ce qu’on a comme artistes. Le spectacle démontre la diversité de notre communauté, le caractère intergénérationnel de notre communauté. » — Une citation de Suzanne Campagne, directrice du Conseil culturel fransaskois

C’est vraiment un honneur de faire ce travail et puis d’appuyer nos artistes et de les mettre dans une belle lumière , ajoute-t-elle.

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne tiendra une conférence de presse jeudi pour résumer les faits saillants de leurs rencontres.

La ministre des Parcs, de la Culture et du Sport et ministre responsable du Bureau de la condition féminine du gouvernement de la Saskatchewan, Laura Ross, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, présideront cette conférence.

Avec les information de Kassandra Lebel