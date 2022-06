Revitalisation de Rimouski-Est : la santé publique fait ses recommandations

Ce projet, qui est dans les cartons de la Ville de Rimouski depuis plus de quatre ans, vise à prolonger l'avenue du Havre, à aménager une place publique près de l'église Saint-Yves et à séparer les secteurs résidentiel et industriel en instaurant une zone tampon végétalisée, des sentiers et une piste cyclable.

Chargement de l’image Maquette de la place publique que la Ville souhaite construire à Rimouski-Est, près de l'église Saint-Yves (archives) Photo : Radio-Canada

Selon le rapport de la santé publique, ces aménagements permettront d'atténuer les impacts causés par la proximité des maisons avec le parc industriel et le terminal pétrolier de Suncor.

Le prolongement de l'avenue du Havre jusqu'au boulevard du Rivage permettra notamment de limiter la circulation des camions lourds dans les rues résidentielles, en la concentrant sur une seule artère. Certaines précautions devront toutefois être prises, selon la santé publique.

Quand on concentre la circulation sur une artère, ça vient augmenter le bruit potentiel et les impacts liés à la qualité de l’air, s’il y en a. Il faudra les évaluer de plus près , indique la médecin spécialiste en santé publique Joanne Aubé-Maurice.

« Une voie de circulation plus passante peut entraîner des enjeux de sécurité routière et il faudra mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation pour que les jeunes qui vont à l’école, entre autres, traversent et le fassent en toute sécurité. » — Une citation de Joanne Aubé-Maurice, médecin spécialiste en santé publique

Chargement de l’image Certaines rues sur lesquelles circulent des camions lourds ne sont pas asphaltées dans le secteur du parc industriel, ce qui peut avoir une incidence sur la qualité de l'air. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mme Aubé-Maurice suggère entre autres que la limite de vitesse qui sera imposée soit peu élevée, et que l'avenue comporte seulement deux voies. Plus une avenue est large, plus les véhicules vont avoir tendance à rouler plus rapidement , affirme-t-elle.

Déménagement de Suncor

Par ailleurs, la santé publique réitère sa recommandation de déménager le terminal pétrolier de Suncor plus au sud, afin de l'éloigner du secteur résidentiel et d'améliorer le sentiment de sécurité des citoyens.

Chargement de l’image Le terminal de Suncor à Rimouski-Est Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

En janvier 2015, une fuite était survenue, entraînant plus de 2500 tonnes métriques de sols contaminés. La santé publique avait recommandé le déménagement du terminal en 2017, mais l'idée, jugée trop onéreuse, avait ensuite été abandonnée.

« Déménager les installations de Suncor [...] ce n’est pas un projet qui est sur la table du conseil, je vous mentirais. Ce qui est sur la table, c’est de faire avancer rapidement le développement de la rue du Havre, la zone tampon, la piste cyclable, les espaces verts. » — Une citation de Rodrigue Joncas, maire suppléant et conseiller du district de Nazareth

Toutefois, avant de prolonger l'avenue du Havre, la Ville devra d'abord négocier avec certains propriétaires afin d'acquérir des terrains.

On ne peut pas faire de travaux tant qu’on n’est pas propriétaires , explique Rodrigue Joncas. Il précise qu'un courtier immobilier a été embauché il y a trois semaines pour régler cette question.

La Ville de Rimouski prévoit des investissements de 4 millions de dollars sur deux ans pour réaliser ces aménagements. Les travaux devraient s'amorcer en 2024.